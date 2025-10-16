淘寶雙11促銷20日起跑 補貼著重新會員、目標倍數成長

淘寶16日宣布，10月20日在台灣正式啟動雙11購物節。除88VIP購物卡實質回饋淘寶忠實用戶外，將進一步瞄準台灣數百萬無卡族、學生以及南台灣新客群，與中國信託合作，針對新用戶嘗試跨境購物最常卡關的「商品跨境運費」、「商品稅金」、「支付技術服務費」三大痛點，於雙11期間推出補貼名額無上限的「新用戶運稅費通包大補貼」。

淘寶天貓海外台日韓總經理劉慧娟表示，過去一年多來淘寶在台灣知名度漸增，也帶來新會員成長，台灣新會員成長幅度與人數在淘寶海外市場名列前茅。今年雙11重要目標依然是平台營業額高雙位數百分比成長，新會員要繼續衝倍數成長。她指出，以上半年來看，淘寶海外用戶成長兩倍，台灣的成長倍數超越整體海外成長幅度。

劉慧娟說，今年中國信託支持關鍵的用戶認證環節，推動貨到付款，提供淘寶新用戶免技術服務費優惠，以及一同聯合行銷推廣，可望消除新用戶跨境購物時，最在意的運費、稅費及服務費三大痛點，為淘寶與中國信託創造雙贏成績。

她表示，根據數據顯示，淘寶在台灣市場主要購物用戶來自學生、無卡族，因為沒有信用卡，過去多半委託其他業者加價代購淘寶商品，因此去年與中國信託合作帳戶直連付款，推出後帶來一波新用戶。看好無卡族、學生現金付帳的痛點，今年說服阿里巴巴總部支持在台灣開通貨到付款業務，是海外第一個推出貨到付款服務的市場，目標是爭取無卡族或擔心信用卡資安與隱私議題的用戶開通淘寶服務。

淘寶今年加碼補貼新用戶，包括首筆訂單選擇「跨境貨到付款」，可享運費、稅費、服務費通包優惠，還能在全台超過7,000間的7-EVELEN門市先取貨再付款。搭配「新用戶專享人民幣1元」專區商品（約新台幣4.2元），首單可用不到5元的銅板價，享受免運、免稅、免服務費的跨境購物體驗，輕鬆入手雙11最夯淘寶商品。為提升南台灣用戶滲透率，雙11期間，淘寶將深入南部知名夜市及商圈，與尚未體驗過淘寶的民眾面對面，推廣更簡單、更划算、選擇更豐富的跨境購物體驗。

淘寶表示，攜手中國信託支援用戶認證，及與7-ELEVEN獨家合作的「淘寶跨境貨到付款」服務在9月底全面開放所有用戶使用。新用戶完成中國信託用戶認證後，首筆訂單選跨境貨到付款即可享專屬運費折抵券、免費升級尊榮包稅，以及免技術服務費的「運稅費通包大補貼」優惠（運費補貼上限人民幣30元、尊榮稅費補貼上限新台幣1,000元、免技術服務費補貼上限新台幣50元）。