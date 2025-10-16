快訊

林佳龍遭爆挪預算 還要官員加班幫寫書？外交部出聲了

柯文哲被關1年怪怪的 陳佩琪曝柯遭詐騙：要一段時間才恢復正常人思維

淘寶雙11促銷20日起跑 補貼著重新會員、目標倍數成長

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
淘寶雙11將在10月20日啟動，淘寶天貓海外台日韓總經理劉慧娟（右）表示，攜手中國信託推貨到付款，以及新用戶運費、稅費、服務費的通包服務。左為中國信託銀行支付金融事業處處長陳德風。記者彭慧明／攝影
淘寶雙11將在10月20日啟動，淘寶天貓海外台日韓總經理劉慧娟（右）表示，攜手中國信託推貨到付款，以及新用戶運費、稅費、服務費的通包服務。左為中國信託銀行支付金融事業處處長陳德風。記者彭慧明／攝影

淘寶16日宣布，10月20日在台灣正式啟動雙11購物節。除88VIP購物卡實質回饋淘寶忠實用戶外，將進一步瞄準台灣數百萬無卡族、學生以及南台灣新客群，與中國信託合作，針對新用戶嘗試跨境購物最常卡關的「商品跨境運費」、「商品稅金」、「支付技術服務費」三大痛點，於雙11期間推出補貼名額無上限的「新用戶運稅費通包大補貼」。

淘寶天貓海外台日韓總經理劉慧娟表示，過去一年多來淘寶在台灣知名度漸增，也帶來新會員成長，台灣新會員成長幅度與人數在淘寶海外市場名列前茅。今年雙11重要目標依然是平台營業額高雙位數百分比成長，新會員要繼續衝倍數成長。她指出，以上半年來看，淘寶海外用戶成長兩倍，台灣的成長倍數超越整體海外成長幅度。

劉慧娟說，今年中國信託支持關鍵的用戶認證環節，推動貨到付款，提供淘寶新用戶免技術服務費優惠，以及一同聯合行銷推廣，可望消除新用戶跨境購物時，最在意的運費、稅費及服務費三大痛點，為淘寶與中國信託創造雙贏成績。

她表示，根據數據顯示，淘寶在台灣市場主要購物用戶來自學生、無卡族，因為沒有信用卡，過去多半委託其他業者加價代購淘寶商品，因此去年與中國信託合作帳戶直連付款，推出後帶來一波新用戶。看好無卡族、學生現金付帳的痛點，今年說服阿里巴巴總部支持在台灣開通貨到付款業務，是海外第一個推出貨到付款服務的市場，目標是爭取無卡族或擔心信用卡資安與隱私議題的用戶開通淘寶服務。

淘寶今年加碼補貼新用戶，包括首筆訂單選擇「跨境貨到付款」，可享運費、稅費、服務費通包優惠，還能在全台超過7,000間的7-EVELEN門市先取貨再付款。搭配「新用戶專享人民幣1元」專區商品（約新台幣4.2元），首單可用不到5元的銅板價，享受免運、免稅、免服務費的跨境購物體驗，輕鬆入手雙11最夯淘寶商品。為提升南台灣用戶滲透率，雙11期間，淘寶將深入南部知名夜市及商圈，與尚未體驗過淘寶的民眾面對面，推廣更簡單、更划算、選擇更豐富的跨境購物體驗。

淘寶表示，攜手中國信託支援用戶認證，及與7-ELEVEN獨家合作的「淘寶跨境貨到付款」服務在9月底全面開放所有用戶使用。新用戶完成中國信託用戶認證後，首筆訂單選跨境貨到付款即可享專屬運費折抵券、免費升級尊榮包稅，以及免技術服務費的「運稅費通包大補貼」優惠（運費補貼上限人民幣30元、尊榮稅費補貼上限新台幣1,000元、免技術服務費補貼上限新台幣50元）。

淘寶

延伸閱讀

五大銀行刷卡額寫最強9月 金額達2,887億元 中信奪簽帳、發卡「雙冠王」

淘寶買到山寨蘋果充電線 高雄男子喊冤仍遭判刑5個月

高球／俞俊安胞妹發威！俞涵軒奪職業首冠

貪便宜更貴！馬祖男淘寶「買農藥」觸法 遭判刑6個月、罰百萬

相關新聞

玉澤演與楊謹華優雅站台Loro Piana新店開幕 預告將「駐台」一陣子

Loro Piana位於台北101精品店重新擴大開幕，以舒適的品牌代表色構成如家般令人放鬆的精緻空間，展售全系列男女裝與...

Bottega Veneta新光三越台南店新店裝！丹寧色美麗諾羊毛限定包太軟Q

向來以編織皮革（Intrecciato）工藝散見於包款、服裝的Bottega Veneta，繼日前新任創意總監Louis...

《寶可夢傳說Z-A》夜市祭免費入場 巨型皮卡丘、遊戲體驗區熱鬧開玩

迎接《寶可夢傳說Z-A》即日起全球同步上市，官方特別在台北101水舞廣場舉辦為期4天的大型體驗活動《寶可夢傳說Z-A》夜...

新光三越店王店后首度聯手周年慶有多猛？首日32萬人次血拼業績創新高

新光三越周年慶今起由台北信義新天地和台中中港店攜手開跑，也是新光三越店王店后首度合體，來客數衝破32萬人次，兩店首日整體...

《國寶風暴》當燒酒成了國家的鏡子 一場關於忠誠與資本的對決

在金融風暴的陰影下，一瓶燒酒也能成為國家命運的縮影。韓國電影《國寶風暴》（소주전쟁）以1997年亞洲金融危機為背景，透過一間瀕臨破產的燒酒公司，描繪出傳統產業如何在外資與全球化的壓力中掙扎求生。

幽浮社「鬼滅百景」台北限定場開箱！台粉絲專屬一次解鎖16款角色餐點

製作「鬼滅之刃」的日本知名動畫工作室ufotable，今起10月16日至11月30日，在新光三越台北信義新天地A9 9F...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。