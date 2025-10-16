新光三越雙旗艦齊發！店王台中、店后信義首度聯手 業績挑戰20億元

新光三越第二波周年慶16日正式開跑，「店后」信義新天地與「店王」台中中港店罕見聯手登場，早上開店即湧入大批人潮。新光三越副董事長暨總經理吳昕陽親自南下台中店督軍，執行副總吳昕昌則在信義店坐鎮，兩店首日業績挑戰20億元、來客數突破32萬人次，有望創下周年慶史上首日最高紀錄。

今年由於新光三越台中店上月底復業，首度與信義新天地聯合舉辦周年慶，活動橫跨北中兩大旗艦據點，不僅展現新光三越整合行銷能量，也為第4季百貨市場注入信心。吳昕昌表示，今年百貨業確實面臨挑戰，周年慶的最大關鍵仍在於如何引流與創造來客。目前南西店首波周年慶業績符合預期。

台北信義新天地今年周年慶話題十足，主打四大亮點：與日本伊勢丹合作的《SKM MEN’S》全新登場、韓國現代百貨11大品牌快閃店、日本商品展及《鬼滅百景》特展，全面帶動信義商圈買氣。

首日開跑化妝品買氣最旺，氣墊粉餅單日熱銷逾5,000顆，MAKE UP FOR EVER、TOM FORD、ARMANI等品牌表現亮眼；精品香水如L'Artisan Parfumeur同步掀起搶購潮。隨著氣溫即將驟降，毛衣、風衣與針織毛料上衣詢問度大增；運動品牌Salomon、HOKA、New Balance與ON因明星同款與新鞋上市推升雙位數成長。

家電與居家類商品亦受矚目，Bosch、ASKO洗碗機與大尺寸電視成熱銷焦點，整體銷售成長逾一成，展現信義商圈消費力回溫的強大動能。

台中中港店同日熱鬧開跑，一早開店即湧入上千人潮。新裝開幕的美食街與日本商品展人潮滿滿。化妝品仍是銷售主軸，SHISEIDO「大百優無敵組」、LANCOME「基因重裝組」、ESTÉE LAUDER「小棕大修護組」等限定組合銷售火熱，千組商品瞬間售罄。

隨著國際金價攀升，點睛品等黃金飾品買氣強勁，相關商品銷售成長雙位數；而高爾夫運動風潮延燒，11、12樓休閒運動專區改裝開幕吸引男性消費族群，MARK & LONA等品牌帶動業績成長超過兩成。