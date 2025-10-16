快訊

中職／球員還是網紅？林益全想回職棒舞台 先回歸本業初心吧

輝達進駐T17、T18告吹？新壽今辦動土典禮 李四川：不曉得目的是什麼

再傳警員涉洩密！ 檢調搜索新北2分局小隊長、偵查佐被帶走偵訊

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台灣溫泉養生與美食論壇福隆登場 特色美食澎湃上桌

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
2025台灣溫泉養生與美食論壇在東北角福容大飯店福隆登場，選定具代表性的「福隆溫泉」搭配美食觀光推廣。記者游明煌／翻攝
2025台灣溫泉養生與美食論壇在東北角福容大飯店福隆登場，選定具代表性的「福隆溫泉」搭配美食觀光推廣。記者游明煌／翻攝

2025台灣溫泉養生與美食論壇在東北角福容大飯店福隆登場，由中華民國溫泉觀光發展協會主辦，選定具代表性的「福隆溫泉」搭配美食觀光推廣，結合在地山產與漁獲，推出多道特色料理，不僅能享受海邊好湯，更能大啖美食。

全台19個溫泉區協會及觀光署齊聚擴大行銷台灣溫泉，規畫更多元的旅遊行程，結合美食推廣滿足國人「泡湯+美食」的行程。

中華民國溫泉協會理事長李浩瑋說，全台各地的溫泉區，都蘊含獨特的文化故事與在地資源，今年論壇以「四季泡湯、身心健康」為主軸，期盼串聯全台溫泉業者，共同推動永續旅遊與在地行銷。

福容大飯店福隆總經理戴瑞宏表示，福隆地區福容大飯店擁有天然溫泉，福隆海洋溫泉是一口極為珍貴的溫泉，以海洋為基底，值得更多台灣旅客體驗。

福容大飯店福隆擁有得天獨厚的海底溫泉，泉質屬「氯化物氫鹽泉」，獲新北市政府溫泉認證，泉源取自枋腳斷層地底下1500公尺，泉水呈淡琥珀色，入浴後能在皮膚形成保濕薄膜，鹽分附著減緩冷卻並防止汗水蒸發。

飯店推出溫泉美食系列，包括「醬皇碧綠貢寮鮑」、「東北角銀魚菲力捲」、「鮑魚豬肚雞湯」、「米香金湯海鮮鍋」、「福隆漁夫飯」、「酸菜濃湯浸鱸魚」、「避風塘海大蝦」、「山藥飛魚卵煎蛋」，結合東北角漁獲、貢寮米與雙溪山產，展現地方特色。

交通部觀光署東北角管理處處長游麗玉指出，觀光署將持續與協會合作推動地方溫泉觀光發展，並策劃多元化行銷活動，推廣「一年四季皆宜泡湯」的旅遊概念。

2025台灣溫泉養生與美食論壇在東北角福容大飯店福隆登場，選定具代表性的「福隆溫泉」搭配美食觀光推廣。圖／福容大飯店福隆提供
2025台灣溫泉養生與美食論壇在東北角福容大飯店福隆登場，選定具代表性的「福隆溫泉」搭配美食觀光推廣。圖／福容大飯店福隆提供
2025台灣溫泉養生與美食論壇在東北角福容大飯店福隆登場，選定具代表性的「福隆溫泉」搭配美食觀光推廣。圖／福容大飯店福隆提供
2025台灣溫泉養生與美食論壇在東北角福容大飯店福隆登場，選定具代表性的「福隆溫泉」搭配美食觀光推廣。圖／福容大飯店福隆提供
2025台灣溫泉養生與美食論壇在東北角福容大飯店福隆登場，選定具代表性的「福隆溫泉」搭配美食觀光推廣。圖／福容大飯店福隆提供
2025台灣溫泉養生與美食論壇在東北角福容大飯店福隆登場，選定具代表性的「福隆溫泉」搭配美食觀光推廣。圖／福容大飯店福隆提供

溫泉 福隆 美食

延伸閱讀

一票人吃完翻轉布丁給負評…美食達人分享「創意吃法」味道驚豔

屏東秋冬爽玩之旅：多種行程／山海百景／美食／溫泉全收錄！

桃園「新夜市」來了！想得到的夜市美食、遊戲統統有 最強放大術「100元鈔票換200元夜市券」還有5天

約會除了吃飯、看電影還能⋯⋯上山泡湯！精選４間陽明山溫泉推薦

相關新聞

影／台灣溫泉養生與美食論壇福隆登場 特色美食澎湃上桌

2025台灣溫泉養生與美食論壇在東北角福容大飯店福隆登場，由中華民國溫泉觀光發展協會主辦，選定具代表性的「福隆溫泉」搭配...

華航攜手迪士尼 台灣首架「動物方城市2」彩繪機11/19啟航

華航與台灣華特迪士尼推出台灣首架迪士尼彩繪機，以最新動畫電影「動物方城市2」（Zootopia 2）的人氣角色，打造全...

玉澤演與楊謹華優雅站台Loro Piana新店開幕 預告將「駐台」一陣子

Loro Piana位於台北101精品店重新擴大開幕，以舒適的品牌代表色構成如家般令人放鬆的精緻空間，展售全系列男女裝與...

微風周年慶開打！人潮爆滿、三館精品狂銷 BLACKPINK快閃櫃擠爆信義區

微風信義、微風松高、微風南山「夢幻海境周年慶」16日正式開跑，開店即湧現搶購人潮。微風信義推出滿額贈活動「消費滿50萬／...

Bottega Veneta新光三越台南店新店裝！丹寧色美麗諾羊毛限定包太軟Q

向來以編織皮革（Intrecciato）工藝散見於包款、服裝的Bottega Veneta，繼日前新任創意總監Louis...

雙11快閃開搶！走入夜色中的六福村 夜間生態導覽限期登場

雙11購物節將至，關西六福莊以「生態旅宿」為主題，推出快閃住房方案，結合住宿、動物觀察與自然導覽，還有限定夜間導覽，讓旅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。