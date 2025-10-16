影／台灣溫泉養生與美食論壇福隆登場 特色美食澎湃上桌

2025台灣溫泉養生與美食論壇在東北角福容大飯店福隆登場，由中華民國溫泉觀光發展協會主辦，選定具代表性的「福隆溫泉」搭配美食觀光推廣，結合在地山產與漁獲，推出多道特色料理，不僅能享受海邊好湯，更能大啖美食。

全台19個溫泉區協會及觀光署齊聚擴大行銷台灣溫泉，規畫更多元的旅遊行程，結合美食推廣滿足國人「泡湯+美食」的行程。

中華民國溫泉協會理事長李浩瑋說，全台各地的溫泉區，都蘊含獨特的文化故事與在地資源，今年論壇以「四季泡湯、身心健康」為主軸，期盼串聯全台溫泉業者，共同推動永續旅遊與在地行銷。

福容大飯店福隆總經理戴瑞宏表示，福隆地區福容大飯店擁有天然溫泉，福隆海洋溫泉是一口極為珍貴的溫泉，以海洋為基底，值得更多台灣旅客體驗。

福容大飯店福隆擁有得天獨厚的海底溫泉，泉質屬「氯化物氫鹽泉」，獲新北市政府溫泉認證，泉源取自枋腳斷層地底下1500公尺，泉水呈淡琥珀色，入浴後能在皮膚形成保濕薄膜，鹽分附著減緩冷卻並防止汗水蒸發。

飯店推出溫泉美食系列，包括「醬皇碧綠貢寮鮑」、「東北角銀魚菲力捲」、「鮑魚豬肚雞湯」、「米香金湯海鮮鍋」、「福隆漁夫飯」、「酸菜濃湯浸鱸魚」、「避風塘海大蝦」、「山藥飛魚卵煎蛋」，結合東北角漁獲、貢寮米與雙溪山產，展現地方特色。