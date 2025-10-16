華航攜手迪士尼 台灣首架「動物方城市2」彩繪機11/19啟航

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
華航與台灣華特迪士尼推出台灣首架迪士尼彩繪機。圖／華航提供
華航與台灣華特迪士尼推出台灣首架迪士尼彩繪機，以最新動畫電影「動物方城市 2」（Zootopia 2）的人氣角色，打造全新彩繪機，將於11月19日台北飛往洛杉磯CI006正式啟航。另為慶祝彩繪機首航，華航官網於10月17日推出洛杉磯、安大略等航線促銷。

「動物方城市2」主題彩繪機以華航長程機隊主力777擔綱，電影故事主軸闡述信任與團隊合作精神，主角胡尼克（Nick Wilde）、哈茱蒂（Judy Hopps），以及新角色佘蓋瑞（Gary De'Snake）與河狸狸寶（Nibbles Maplestick）躍上機身，還有廣受觀眾喜愛的樹懶快俠（Flash）藏身於左側機尾處，呈現慵懶卻要趕搭飛機的幽默感，讓所有旅客會心一笑。

「動物方城市2」主題彩繪機首波派飛台北往返洛杉磯、安大略、曼谷、東京及大阪等航點，而為慶祝彩繪機首航，華航官網將於明（17日）推出洛杉磯、安大略等航線促銷。

台北－洛杉磯經濟艙來回1萬8225元起（未稅）、台北－安大略經濟艙來回1萬9035元起（未稅）、台北－鳳凰城經濟艙來回2萬1465元起（未稅）、台北－洛杉磯豪華經濟艙來回4萬7314元起（未稅）、台北－安大略豪華經濟艙來回4萬8544元起（未稅）、台北－鳳凰城豪華經濟艙來回5萬4400元（未稅）。

此外，華航網站也同步設置「動物方城市2」主題彩繪機專屬網頁，網站設計運用華航企業色彩，並結合電影主角元素為主軸，分階段陸續曝光主題彩繪機介紹、最新活動、影音花絮、客艙用品、飛航情報及主要航線優惠訊息等，讓旅客一站式輕鬆快速掌握「動物方城市2」主題彩繪機資訊，更便捷查詢與預訂機位。

