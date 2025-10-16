微風周年慶開打！人潮爆滿、三館精品狂銷 BLACKPINK快閃櫃擠爆信義區

微風信義、微風松高、微風南山「夢幻海境周年慶」16日正式開跑，開店即湧現搶購人潮。微風信義推出滿額贈活動「消費滿50萬／珠寶滿100萬贈1萬酬賓券」瞬間秒殺，排隊民眾更與KAZEMON微風熊合影打卡兌換開門禮，限量甜點不久即被兌換一空。精品、珠寶與香氛品項全面熱銷，首日買氣火熱，年輕客層與高端消費族群雙雙回流。

今年三館滿額禮兌換踴躍，微風松高「消費滿25萬元贈5,000元酬賓券」已全數兌完，微風信義「滿20萬元／珠寶滿40萬元贈4,000元酬賓券」也所剩無幾。消費滿1萬元還可抽黑眼豆豆（Black Eyed Peas）2025亞洲巡演雙人門票，或價值85,000元的Solaire天際塔尊爵雙人套房，驚喜連連。

微風信義周年慶首日買氣強勁，精品與時尚品牌表現亮眼。Van Cleef & Arpels高級珠寶預購業績年增六成，多筆百萬級VIP交易掀起買氣；MAX MARA以大衣、羽絨衣及Sartorial jacket為主力商品，預購成長逾五成；VALENTINO主打服飾系列，林志玲同款30萬元黑色禮服首日即售出兩件。珠寶品牌TASAKI今年30萬元以上交易筆數明顯增加；AVEDA靠促銷與廣告曝光吸引新客回流。

餐飲品牌同步吸客，瓦城於改裝後迎來首度周年慶，全日營業並推多重回饋；岩漿火鍋祭出滿額贈澳洲和牛栗子肉，誠意回饋饕客熱情。

微風松高以家居與生活風格為主軸，吸引追求質感生活的家庭客層。本次周年慶中，宜得利家居推出單筆消費滿500元累積點數活動，並加碼萬元點數抽獎，讓日常選物更添驚喜；MUJI無印良品則祭出單筆滿1,000元現抵100元回饋，並推出滿額贈禮，包含柚香手工皂、曬衣架與迷你卡式爐，貼心又實用。

潮流品牌買氣同樣強勁，多款JORDAN限量球鞋搶先開賣掀收藏熱潮；H&M秋冬系列新裝登場，以摩登剪裁與季節設計滿足時尚族需求。

餐飲部分，Texas Roadhouse於首六日推出「全日生啤酒、瑪格麗特、精選葡萄酒」雙重暢飲活動，營造熱鬧氛圍；饗泰多則推會員限定加購優惠，消費滿1,500元即可299元加購「清香檸檬魚」，升級用餐體驗。

微風南山迎來多項品牌進駐與限量新品上市，業績同步看漲。LOEWE x ON聯名鞋款預購熱烈、持續追加；MIU MIU秋冬新品預購會吸引時尚顧客搶先入手。2樓3C與潮流服飾表現突出，Samsung Galaxy Z Fold7新機預購成長顯著，me ISSEY MIYAKE秋冬系列廣獲好評，VIP預約制推升成交率。此外，3樓新櫃COVERNAT台灣首店開幕，BLACKPINK快閃櫃登場每日吸引上千人次入場，年輕族群湧入。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康