玉澤演與楊謹華優雅站台Loro Piana新店開幕 預告將「駐台」一陣子

Loro Piana位於台北101精品店重新擴大開幕，以舒適的品牌代表色構成如家般令人放鬆的精緻空間，展售全系列男女裝與配件，也是南亞地區首間設有私人貴賓空間的精品店。歡慶開幕，韓國男演員玉澤演和入圍本屆金鐘最佳女主角的楊謹華都特地出席開幕。

玉澤演身著Loro Piana羊毛西裝套裝，以雙排扣設計結合劍領剪裁，內搭小山羊絨高領毛衣。他特別讚賞羊毛外套的剪裁俐落經典，還特地配搭正式感十足的牛津皮靴，展現紳士的從容氣度。因為Loro Piana的布料質感和剪裁都很優異，重視服裝細節的他特別喜歡Loro Piana。他也透露這次來台已經率先品嚐了鼎泰豐和饒河夜市美食，首度嘗試的臭豆腐更讓他印象深刻；接下來他也很可能會在台灣停留一段時間，為下個階段的作品做準備。

楊謹華身著Lyskamm絲質高領連身衣，搭配Corina絲質裙，整體散發優雅的晚裝氣息。她表示特別喜歡這看似低調的造型卻以光澤感和輕盈感為整體注入亮點，裙子的小細節更為造型畫龍點睛。對她來說，Loro Piana是溫潤又優雅的品牌，以天然材料打造的全新店面舒適溫馨，是適合細細品味生活品質的環境。

全新精品店開闊的外牆，以品牌於義大利南方的工坊為靈感，採用交錯如織的形式裝飾手工製作的釉面陶瓷，品牌代表色Kummel色以各種深淺變化形成主要視覺，從側面看拱起的立體弧線造型，猶如品牌著名面料般形成的柔軟波浪，彰顯品牌對精湛工藝的不懈追求。

進門後首先迎來的是皮革包款區。其中作引人注目的無疑是本季最新推出的Needle Bag手提包。包包造型脫胎自經典的保齡球包，同時融入針織收納的靈感，包身中間優雅柔軔的流暢弧形線條，讓人想起工匠縫製皮革時手部的動作姿態，是一款向傳統手工技藝致敬的摩登百搭包款。

進門後左側為女裝區，以酒紅色、杏色、Kummel色組成舒適溫暖的居家感受，配以標誌性橡木和Carabottino木材細節，並擺設同樣採用天然溫潤材質打造的義大利進口家具。南亞地區首間私人貴賓空間同樣寬敞，亦陳列了珍稀皮革材質包款；採用預約制。入口右側則是男裝區，以暖色燈光為藍色地毯的空間營造出溫馨感，除了當季男裝，亦有專門的西裝區，並展出配件與鞋履。

整個空間完美結合脫俗風格與舒適體驗，體現如家親切的溫馨氣氛。由Loro Piana Interiors設計、質感豐富細緻的飾面、絲質地毯、酒椰葉及絲質壁紙，無不展現品牌對細膩觸感的極致追求。