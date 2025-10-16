Bottega Veneta新光三越台南店新店裝！丹寧色美麗諾羊毛限定包太軟Q

快訊

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
全新改裝完成的Bottega Veneta新光三越台南新天地專門店，選用灰藍、卡拉白、阿爾卑斯綠與卡尼科灰四色Terrazzo大理石，靈感源自威尼斯宮殿。圖／Bottega Veneta提供
全新改裝完成的Bottega Veneta新光三越台南新天地專門店，選用灰藍、卡拉白、阿爾卑斯綠與卡尼科灰四色Terrazzo大理石，靈感源自威尼斯宮殿。圖／Bottega Veneta提供

向來以編織皮革（Intrecciato）工藝散見於包款、服裝的Bottega Veneta，繼日前新任創意總監Louise Trotter的2026春夏首秀發表大獲好評後，品牌近日再為新光三越台南新天地專門店完成改裝。除了帶來全系列品項，更首度加入服裝系列與VIP空間，開幕期間並加碼兩款獨家商品，以美麗諾羊毛呈現丹寧色視覺，再度展現Bottega Veneta的義式玩心。

近55坪的空間內以義大利胡桃木的溫暖色澤與細緻在全空間內成為主視覺，營造出家族般溫馨；豐富色彩亦顯和諧的Terrazzo大理石，透過灰藍、卡拉白、阿爾卑斯綠與卡尼科灰四色，靈感源自威尼斯宮殿中常見的拼接工藝，也類同於台南老屋常見的磨石子地質感，並創造出猶如潟湖水色的幽微變化，寧靜中帶來放鬆感受。

全新的VIP空間更是新光三越台南新天地專門店首見，內在並陳列以高單價的珍稀皮革包款、鞋履，同時打開金色水滴門把的更衣室後，寬闊的大型落地鏡面更讓消費者在試穿衣物、嘗試造型時更保有隱私，甚至也可和另一半、閨蜜交換意見；為此Bottega Veneta並為新光三越台南新天地專門店在開幕期間帶來兩只限定、全新包款：Andiamo與Pinacoteca手提肩背包，包款的內側使用粗獷的丹寧布、但包款外在使用柔軟澎鬆的美麗諾長毛羊皮，手感上乘。

為此Bottega Veneta更加碼發表全新Mezzanotte頂級香氛，先前品牌曾發表淡香精系列並採用綠色蛇紋石，本次則發表黑色大理石底座的香精系列，共有「檜木物語」（Hinoki）、「早安午夜」（Goodmorning Midnight）與「黎明將至」（Almost Dawn）三款氣息，其中「檜木物語」以冷杉香脂、檜木與廣藿香為基調，「早安午夜」則以泰國沉香木與馥郁玫瑰為嗅覺基地，「黎明將至」（Almost Dawn）則使用了法國栗木、白松露與甜美香草，帶來日出時的親密、爽朗；其中「早安午夜」並散發出清甜的野草莓，進而散發節慶的聯想，可成為重要節日的饋贈之選，其中淡香精訂價15,400元、香精訂價約16,100元，同時Bottega Veneta另推出小瓶裝、可替換的三角瓶身旅行香氛，金色瓶身壓印有BV經典的Intrecciato紋理，訂價約11,500元。

Bottega Veneta新光三越台南新天地專門店已由即日起正式開幕，地址為台南市中西區西門路一段658號，每周一至周日、營業時間皆為早上11點至晚上10點，亦可電洽06-303-0618、預約洽詢。

Bottega Veneta Mezzanotte系列頂級香氛Hinoki款，16,100元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta Mezzanotte系列頂級香氛Hinoki款，16,100元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta Mezzanotte系列頂級香氛Goodmorning Midnight款，16,100元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta Mezzanotte系列頂級香氛Goodmorning Midnight款，16,100元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta將開業12年的新光三越台南新天地專門店再翻新，坪數並增加約30%，帶來皮具、配件、包款、服裝與香氛全系列，也是台南首見。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta將開業12年的新光三越台南新天地專門店再翻新，坪數並增加約30%，帶來皮具、配件、包款、服裝與香氛全系列，也是台南首見。圖／Bottega Veneta提供
Pinacoteca牛仔布長毛羊皮手提肩背包，14萬5,600元。圖／Bottega Veneta提供
Pinacoteca牛仔布長毛羊皮手提肩背包，14萬5,600元。圖／Bottega Veneta提供
深邃、大量的胡桃木呈現了回家般的親切溫暖。圖／Bottega Veneta提供
深邃、大量的胡桃木呈現了回家般的親切溫暖。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta Mezzanotte系列頂級香氛Almost Dawn款，16,100元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta Mezzanotte系列頂級香氛Almost Dawn款，16,100元。圖／Bottega Veneta提供
Andiamo牛仔布長毛羊皮小型手提肩背包，15萬9,300元。圖／Bottega Veneta提供
Andiamo牛仔布長毛羊皮小型手提肩背包，15萬9,300元。圖／Bottega Veneta提供
特別設計的VIP空間，除大門鑲嵌入特製霧面玻璃讓人聯想到Murano島，內在並陳列高單價的珍稀皮革包款與配件。圖／Bottega Veneta提供
特別設計的VIP空間，除大門鑲嵌入特製霧面玻璃讓人聯想到Murano島，內在並陳列高單價的珍稀皮革包款與配件。圖／Bottega Veneta提供

