雙11快閃開搶！走入夜色中的六福村 夜間生態導覽限期登場

雙11購物節將至，關西六福莊以「生態旅宿」為主題，推出快閃住房方案，結合住宿、動物觀察與自然導覽，還有限定夜間導覽，讓旅客走入夜色中的六福村，探索美洲水牛及夜行性動物的真實生態，體驗與動物共處的慢旅行。

關西六福莊以生態旅宿、野生動物、永續教育為核心，是全台唯一可與草食性動物近距離互動的非洲風格度假旅館。旅客能在房間窗前觀察斑馬、白犀牛、狐猴等動物自在漫步的模樣，並參與館內導覽活動，了解自然永續與動物保育精神。

業者表示，雙11期間推出3天2夜快閃專案，以超人氣樓中樓房型「肯亞藍天客房」為主軸，搭配全新整修的Phoenix餐廳活力早餐2客，以及六福村萬聖慶典檔期的2日入園手環，並贈送小朋友最愛的非洲探險島及淺山農場導覽行程。方案可預訂10月27日至12月30日期間入住，旺假日再享加價5折優惠。訂房專線：02-6616-6521。

此外，六福莊同步推出期間限定夜間導覽「黑夜奇遇・窺探樂園」，邀旅客走入夜色中的六福村，探索美洲水牛及夜行性動物的真實生態，揭開樂園建築與古董設施的隱藏故事，體驗截然不同的夜間氛圍。導覽行程即日起至2026年1月4日止，每位450元、雙人優惠價800元，活動預約專線：03-547-6565轉2951。