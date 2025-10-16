快訊

中職／球員還是網紅？林益全想回職棒舞台 先回歸本業初心吧

輝達進駐T17、T18告吹？新壽今辦動土典禮 李四川：不曉得目的是什麼

再傳警員涉洩密！ 檢調搜索新北2分局小隊長、偵查佐被帶走偵訊

雙11快閃開搶！走入夜色中的六福村 夜間生態導覽限期登場

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
雙11購物節將至，關西六福莊以「生態旅宿」為主題，推出快閃住房方案，結合住宿、動物觀察與自然導覽，還有限定夜間導覽。圖／六福莊提供
雙11購物節將至，關西六福莊以「生態旅宿」為主題，推出快閃住房方案，結合住宿、動物觀察與自然導覽，還有限定夜間導覽。圖／六福莊提供

雙11購物節將至，關西六福莊以「生態旅宿」為主題，推出快閃住房方案，結合住宿、動物觀察與自然導覽，還有限定夜間導覽，讓旅客走入夜色中的六福村，探索美洲水牛及夜行性動物的真實生態，體驗與動物共處的慢旅行。

關西六福莊以生態旅宿、野生動物、永續教育為核心，是全台唯一可與草食性動物近距離互動的非洲風格度假旅館。旅客能在房間窗前觀察斑馬、白犀牛、狐猴等動物自在漫步的模樣，並參與館內導覽活動，了解自然永續與動物保育精神。

業者表示，雙11期間推出3天2夜快閃專案，以超人氣樓中樓房型「肯亞藍天客房」為主軸，搭配全新整修的Phoenix餐廳活力早餐2客，以及六福村萬聖慶典檔期的2日入園手環，並贈送小朋友最愛的非洲探險島及淺山農場導覽行程。方案可預訂10月27日至12月30日期間入住，旺假日再享加價5折優惠。訂房專線：02-6616-6521。

此外，六福莊同步推出期間限定夜間導覽「黑夜奇遇・窺探樂園」，邀旅客走入夜色中的六福村，探索美洲水牛及夜行性動物的真實生態，揭開樂園建築與古董設施的隱藏故事，體驗截然不同的夜間氛圍。導覽行程即日起至2026年1月4日止，每位450元、雙人優惠價800元，活動預約專線：03-547-6565轉2951。

六福莊表示，「雙11前哨站－3天2夜快閃專案」今天起至10月26日限時11天開放預訂，可入住期間為10月27日至12月30日，3天2夜只要1萬1111元加1成起，即可入住肯亞藍天客房兩晚，享活力早餐2客、六福村兩日入園手環2條，還能體驗非洲探險遊戲島與淺山農場導覽，感受動物生態與自然共存的慢旅行。

雙11期間推出3天2夜快閃專案，以超人氣樓中樓房型「肯亞藍天客房」為主軸，搭配全新整修的Phoenix餐廳活力早餐2客。圖／六福莊提供
雙11期間推出3天2夜快閃專案，以超人氣樓中樓房型「肯亞藍天客房」為主軸，搭配全新整修的Phoenix餐廳活力早餐2客。圖／六福莊提供
入住還能兩天暢遊六福村，體驗全台最盛大的萬聖節慶典－墓碑鎮。圖／六福莊提供
入住還能兩天暢遊六福村，體驗全台最盛大的萬聖節慶典－墓碑鎮。圖／六福莊提供
雙11購物節將至，關西六福莊以「生態旅宿」為主題，推出快閃住房方案，結合住宿、動物觀察與自然導覽，還有限定夜間導覽。圖／六福莊提供
雙11購物節將至，關西六福莊以「生態旅宿」為主題，推出快閃住房方案，結合住宿、動物觀察與自然導覽，還有限定夜間導覽。圖／六福莊提供

動物 六福村 快閃

延伸閱讀

一年只等這檔！六福莊雙11住房優惠開搶 這個價錢爽住兩晚

小學生期待 「舊鞋救命、送愛到非洲」 台中神岡國小再次響應

經部：美國為我科技、國防等合作夥伴 與德國、非洲並列重要市場

漢語會成為非洲的未來語言嗎？

相關新聞

新光三越雙旗艦齊發！店王台中、店后信義首度聯手 業績挑戰20億元

新光三越第二波周年慶16日正式開跑，「店后」信義新天地與「店王」台中中港店罕見聯手登場，早上開店即湧入大批人潮。新光三越...

影／台灣溫泉養生與美食論壇福隆登場 特色美食澎湃上桌

2025台灣溫泉養生與美食論壇在東北角福容大飯店福隆登場，由中華民國溫泉觀光發展協會主辦，選定具代表性的「福隆溫泉」搭配...

華航攜手迪士尼 台灣首架「動物方城市2」彩繪機11/19啟航

華航與台灣華特迪士尼推出台灣首架迪士尼彩繪機，以最新動畫電影「動物方城市2」（Zootopia 2）的人氣角色，打造全...

玉澤演與楊謹華優雅站台Loro Piana新店開幕 預告將「駐台」一陣子

Loro Piana位於台北101精品店重新擴大開幕，以舒適的品牌代表色構成如家般令人放鬆的精緻空間，展售全系列男女裝與...

微風周年慶開打！人潮爆滿、三館精品狂銷 BLACKPINK快閃櫃擠爆信義區

微風信義、微風松高、微風南山「夢幻海境周年慶」16日正式開跑，開店即湧現搶購人潮。微風信義推出滿額贈活動「消費滿50萬／...

Bottega Veneta新光三越台南店新店裝！丹寧色美麗諾羊毛限定包太軟Q

向來以編織皮革（Intrecciato）工藝散見於包款、服裝的Bottega Veneta，繼日前新任創意總監Louis...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。