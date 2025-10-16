快訊

Apple推全新M5晶片 為AI世代打造的核心引擎 效能全面進化

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
M5是Apple為AI設計的新一代晶片系統，為14吋MacBook Pro、iPad Pro以及Apple Vision Pro帶來更快速、更具效率、更具實力的晶片。圖／Apple提供
M5是Apple為AI設計的新一代晶片系統，為14吋MacBook Pro、iPad Pro以及Apple Vision Pro帶來更快速、更具效率、更具實力的晶片。圖／Apple提供

Apple稍早宣布出升級版MacBook Pro、iPad Pro與Apple Vision Pro，3款新品皆搭載全新的M5晶片，象徵迎接AI世代的全面升級。M5晶片不僅在CPU、GPU、神經網路引擎等核心架構上實現重大突破，更將AI運算效能推向全新高度，為創作、開發與專業應用帶來革命性體驗。

M5採用第3代3奈米製程技術打造，配備新一代10核心GPU，每個核心皆搭載神經網路加速器，提供比M4高出4倍的峰值GPU運算效能。針對圖形處理的強化與第3代光線追蹤技術相結合，圖形效能可提升達45%，在高負載的創作或遊戲場景中仍能保持流暢算繪與細膩畫質。

M5擁有最高達10核心的CPU，以6個效率節能核心及高達4個效能核心組成，整體多執行緒效能較M4提升約15%，同時維持業界領先的能源效率表現。M5還整合了經改良的16核心神經網路引擎，運算速度更快、耗能更低，能有效支援各類AI模型與即時運算需求。

Apple硬體技術資深副總裁Johny Srouji表示：「M5讓Apple晶片的AI效能邁出重大一步。隨著GPU中導入神經網路加速器，結合更快的神經引擎與更高記憶體頻寬，M5為MacBook Pro、iPad Pro和Apple Vision Pro帶來前所未有的性能表現。」

新一代GPU架構針對AI工作與圖形運算進行最佳化，新架構中的每個核心都能同時處理AI推論與圖像算繪，使得在《Draw Things》等應用中運行擴散模型，或於本機端執行大型語言模型時，速度大幅提升。

M5的GPU同時支援第3代光線追蹤與第2代動態快取，能在3D建模、遊戲及複雜圖形專案中提供更逼真的視覺效果與更快的算繪時間。以Apple Vision Pro為例，M5讓其micro-OLED顯示效能顯著提升，畫面更新率達120Hz，畫質更銳利、動態模糊更少，視覺體驗更加沉浸。

此外，M5的GPU架構與Apple軟體框架深度整合。開發者利用Metal Performance Shaders、Core ML及Metal 4等API，即可自動享有效能提升，也能透過Metal 4 Tensor API直接呼叫神經網路加速器，開發自有AI解決方案。

M5的16核心神經網路引擎專為AI工作負載設計，效能與能源效率同步提升。該引擎可同時輔助CPU與GPU內建的神經網路加速器，為Apple Intelligence等系統級AI功能提供強力支援。

在Apple Vision Pro中，像是「照片」app的2D影像生成空間場景、自動生成「自像」等功能，皆可在M5的加持下以更快速度運作。M5也讓Apple Intelligence的生成式功能，包括「影像樂園」與文字創作工具，在裝置端運行更流暢、延遲更低。開發者透過Apple Foundation Models框架，也能享受更快的推論與生成效能。

M5將統一記憶體頻寬提升至153GB/s，比M4增加近30%，比M1提升超過2倍。這意味著整顆晶片能更快速存取大型資料集，使AI模型在MacBook Pro、iPad Pro及Apple Vision Pro上的運行更順暢。

統一記憶體架構可讓CPU、GPU與神經網路引擎共用同一記憶體池，避免資料傳輸瓶頸，進一步強化多執行緒效能與圖形處理速度。配備最高32GB記憶體的M5裝置，能同時執行《Adobe Photoshop》與《Final Cut Pro》等高負載應用，並在背景處理雲端傳輸等任務時維持穩定效能。

M5不僅代表Apple晶片的性能再進化，更是AI世代的關鍵基石。它將AI加速器深度融入GPU架構，結合高速神經引擎與大幅提升的記憶體頻寬，使Apple全系列產品能以極高效率運行各種生成式AI模型與智慧功能。從創作者的影像算繪，到開發者的本機模型運算，到各種日常的Apple Intelligence功能，M5讓所有體驗更快、更聰明、更節能。搭載M5的全新MacBook Pro、iPad Pro及Apple Vision Pro，將於日後在台灣開放訂購。

M5的新一代GPU架構、強大CPU、更快的神經網路引擎，以及更高的統一記憶體頻寬，帶來更高境界的AI效能表現。圖／Apple提供
M5的新一代GPU、經進化的著色器核心、第2代動態快取功能，以及第3代光線追蹤引擎，帶來更逼真的視覺效果、更快速的算繪時間，並在《電馭叛客 2077》等遊戲中呈現更流暢的遊玩體驗。圖／Apple提供
M5的神經網路加速器為《LM Studio》等裝置端app內執行、以GPU為基礎的AI工作提升效能表現。圖／Apple提供
