新光三越店王店后周年慶首度合體 首日業績將衝上20億創新高

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越台北信義新天地4店、台中中港店共5店加入周年慶戰局，新光三越北、中兩大店王首度合體，首日業績預計上衝20億元。記者林士傑／攝影
新光三越台北信義新天地4店、台中中港店共5店加入周年慶戰局，新光三越北、中兩大店王首度合體，首日業績預計上衝20億元。記者林士傑／攝影

新光三越周年慶，今天台北信義新天地4店、台中中港店共5店加入戰局，也是新光三越店王、店后首度合體，首日業績預計衝上20億元，也是周年慶首日業績歷史新高。

今年對百貨來說都是辛苦充滿挑戰的一年，新光三越卻是逆勢投資，台北信義新天地分別與韓國現代百貨合作推出快閃連發、攜手日本伊勢丹百貨打造SKM MEN'S，還有與日本ufotable合作海外獨家推出「鬼滅百景」展，話題連發。新光三越執行副總吳昕昌表示，今年的挑戰是來客，從一月到九月都辛苦啊，我們更努力把客人叫進來，我們準備很多商品、活動，有信心客人會進來消費，也會有信心看接下來。

台中中港店今年營業有226天的空窗期，9月27日復業後民眾對台中店回歸用行動力挺，來客超乎新光三越預期，主顧客們都在等待周年慶，今天台中店周年慶首日，新光三越副董事長兼總經理吳昕陽更親自到台中店坐鎮。

吳昕昌說，台中店復業後我們希望一切順順做，不然也可以馬上接軌周年慶。台中店停業期間業績一定受影響，但全年業績800億元一定沒有問題，台中店明年一定會重返百貨店王寶座，今年先蹲下來休息一下，明年會跳得更高。

新光三越指出，攜手現代百貨一連11個品牌輪番快閃，首波STAND OIL已賣出2000個包包，與日本伊勢丹百貨在A9三樓打造全台首座男士潮流選物專屬樓層「SKM MEN'S」許多品牌更是自帶流量，帶來人潮。

信義新天地周年慶首日開店前，日本展蘋果糖開店前破百人排隊、「鬼滅百景」線上預約爆滿、消費滿50萬送dyson吹風機開店15分鐘兌換一空、60萬滿額禮的iPad air，半小時換完20台。

新光三越台北信義新天地4店、台中中港店共5店加入周年慶戰局，新光三越北、中兩大店王首度合體，首日業績預計上衝20億元。記者林士傑／攝影
新光三越台北信義新天地4店、台中中港店共5店加入周年慶戰局，新光三越北、中兩大店王首度合體，首日業績預計上衝20億元。記者林士傑／攝影

周年慶 百貨 日本

