福勝亭周年慶開跑！三款人氣定食限時179元 加價購唐揚雞、飲品更超值

三商餐飲（7705）旗下福勝亭週年慶熱鬧登場。自10月16日至10月26日，全台門市同步推出限時優惠活動，三款人氣經典定食，經典美味一次滿足。活動期間，「開運豬排定食」原價220元，特惠價179元；「鮮嫩炸雞柳定食」原價220元，特惠價179元；「黃金魚排定食」原價220元，特惠價179元。每份定食皆附日式醬菜與蒟蒻飲，內用還可享白飯、高麗菜絲與味噌湯免費續加。

福勝亭全台有75家門市，主打上等食材與油溫控管，呈現出外皮酥脆、內裡鮮嫩的炸物美味。包括「開運豬排定食」採厚切豬里肌，肉香濃郁、口感多汁；「鮮嫩炸雞柳定食」使用新鮮雞柳條，以特製麵衣包裹炸至金黃；「黃金魚排定食」外酥內嫩，搭配塔塔醬風味更加豐富。

此外，週年慶同步推出加價購活動。凡購買定食，可享限定價加購小菜、現炸揚物與飲品。香酥唐揚雞、起司可樂餅或清爽飲品皆可自由搭配，滿足多樣口味。