快訊

LINE免費貼圖3款！「好寶寶貼紙」登場、還有「放假去」圖案上班族必備

提醒市長要注意…應曉薇議會涉恐嚇騷擾證人 法院裁定「加保500萬」

「若這是圖利麻煩移送我」花蓮縣府處長怒了！季連成也挺他

福勝亭周年慶開跑！三款人氣定食限時179元 加價購唐揚雞、飲品更超值

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
三商餐飲旗下福勝亭週年慶熱鬧登場。自10月16日至10月26日，全台門市同步推出限時優惠活動，三款人氣經典定食，經典美味一次滿足。三商餐飲/提供
三商餐飲旗下福勝亭週年慶熱鬧登場。自10月16日至10月26日，全台門市同步推出限時優惠活動，三款人氣經典定食，經典美味一次滿足。三商餐飲/提供

三商餐飲（7705）旗下福勝亭週年慶熱鬧登場。自10月16日至10月26日，全台門市同步推出限時優惠活動，三款人氣經典定食，經典美味一次滿足。活動期間，「開運豬排定食」原價220元，特惠價179元；「鮮嫩炸雞柳定食」原價220元，特惠價179元；「黃金魚排定食」原價220元，特惠價179元。每份定食皆附日式醬菜與蒟蒻飲，內用還可享白飯、高麗菜絲與味噌湯免費續加。

福勝亭全台有75家門市，主打上等食材與油溫控管，呈現出外皮酥脆、內裡鮮嫩的炸物美味。包括「開運豬排定食」採厚切豬里肌，肉香濃郁、口感多汁；「鮮嫩炸雞柳定食」使用新鮮雞柳條，以特製麵衣包裹炸至金黃；「黃金魚排定食」外酥內嫩，搭配塔塔醬風味更加豐富。

此外，週年慶同步推出加價購活動。凡購買定食，可享限定價加購小菜、現炸揚物與飲品。香酥唐揚雞、起司可樂餅或清爽飲品皆可自由搭配，滿足多樣口味。

開運 餐飲

延伸閱讀

新光三越二波周慶首日業績挑戰20億元 吳昕昌：絕對有信心

凱基證券開戶活動好評延長 超商領取人氣公仔加碼送咖啡

MLB／婚前被日本人氣女演員約吃飯 大谷翔平淡定回應超帥氣

等到「福勝亭週年慶」了！限時11天「3款人氣定食179元」 加點「甜點、副食飲料」最低20元起

相關新聞

Apple推全新M5晶片 為AI世代打造的核心引擎 效能全面進化

Apple稍早宣布出升級版MacBook Pro、iPad Pro與Apple Vision Pro，3款新品皆搭載全新...

新光三越店王店后周年慶首度合體 首日業績將衝上20億創新高

新光三越周年慶，今天台北信義新天地4店、台中中港店共5店加入戰局，也是新光三越店王、店后首度合體，首日業績預計衝上20億...

福勝亭周年慶開跑！三款人氣定食限時179元 加價購唐揚雞、飲品更超值

三商餐飲（7705）旗下福勝亭週年慶熱鬧登場。自10月16日至10月26日，全台門市同步推出限時優惠活動，三款人氣經典定...

新光三越二波周慶首日業績挑戰20億元 吳昕昌：絕對有信心

新光三越第二波周年慶今開跑，信義新天地4店、台中店等5店加入戰局，新光三越表示，第二波首日業績目標20億元，目標來客32...

典雅大地色入設計 Blancpain全新Villeret系列 浪漫金秋

今年歡欣迎向290周年紀念的瑞士高級製表品牌寶珀（Blancpain），繼上半年發表全新Fifty-Fathoms五十噚...

萬聖節來搞怪！達美樂「搗蛋可可糖山披薩」吃得到小熊軟糖、巧克力豆

迎接搗蛋月，「達美樂」結合最應景的趣味變裝與搗蛋討糖元素，讓超人氣「可可火山披薩」華麗變身五彩繽紛的「搗蛋可可糖山披薩」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。