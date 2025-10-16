新光三越二波周慶首日業績挑戰20億元 吳昕昌：絕對有信心

快訊

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
新光三越第二波周年慶16日開跑，執行副總吳昕昌（左起）、董事長吳東昇、副董事長吳昕陽。圖／本報資料照片
新光三越第二波周年慶16日開跑，執行副總吳昕昌（左起）、董事長吳東昇、副董事長吳昕陽。圖／本報資料照片

新光三越第二波周年慶今開跑，信義新天地4店、台中店等5店加入戰局，新光三越表示，第二波首日業績目標20億元，目標來客32萬人，較去年成長3%。新光三越執行副總吳昕昌表示，將是周年慶歷史上的首日業績最高紀錄，強調「絕對有信心」。

由於今日也是台中店氣爆意外復業後首次周年慶，新光三越副董事長兼總經理吳昕陽更親自到台中店坐鎮。

吳昕昌指出，第一波南西店的業績有符合預期，但大環境仍不穩定，今年周慶最大挑戰仍是來客，因此努力讓消費者上門。而今年信義新天地有相當多集客元素，包括展覽、攜手日韓百貨等，且信義4館有相當多出入口，人潮仍不算少，預購表現也符合預期。

吳昕昌也說，店王台中店雖然因為氣爆意外停業超過200天，業績受到影響，但全年業績800億元應該沒有問題，而台中店失去的全台店王寶座，「今年先休息一下，明年會努力跳得更高。」

此次也是信義店與台中店首次周年慶，吳昕昌也透露，後台也新增加多台主機，對於第二波周年慶業績有很高的期待。他說，台中店復業後，人潮超乎預期，業績表現也不錯，但沒有特別設目標，只希望讓台中人恢復到正常生活。

今年信義新天地強打國際化，與日韓百貨深度合作，並搭上動畫電影熱潮，推出「鬼滅百景」快閃展覽，要讓台北、東京、首爾零時差，檔期業績挑戰63億元，較去年成長1%。

新光三越表示，先前攜手南韓現代百貨，一連引入11個品牌快閃，第一波快閃櫃STAND OIL就賣出2000個包包，也看好後續的效益持續發酵；而與日本伊勢丹百貨在A9三樓打造全台首座男士潮流選物專屬樓層「SKM Men's」，15日營運後市場反應極佳。

業績 周年慶 百貨

