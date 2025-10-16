典雅大地色入設計 Blancpain全新Villeret系列 浪漫金秋

今年歡欣迎向290周年紀念的瑞士高級製表品牌寶珀（Blancpain），繼上半年發表全新Fifty-Fathoms五十噚系列後，近日再度以「黃金時刻」為主題，發表Villeret系列下的16個全新型號。系列主題表款披上了典雅的秋季大地色調，透過蜂蜜色、米色麂皮、18K紅金、金棕色......的層層疊加，捎來一連串以時光為名的秋日童話。

品牌涵蓋五十噚、Ladybird、Air Command、大師工藝多個系列的寶珀（Blancpain），旗下的Villeret系列雖然在2003年才正式「定名」，但早在1983年時透過一只運用6395型機芯、當時全球最小的全日曆月相表，以簡約設計語彙和雙層表圈已藏入了Villeret古典風的DNA。

Blancpain總裁暨執行長Marc A. Hayek指出，Villeret不單是為了向（瑞士）製表傳統致敬，「它開啟了新的視野，重新點燃了人們對機械製表的熱情。」全新的Villeret共帶來了40毫米的三針日期款、40毫米的全日曆月相，以及33.2毫米的日曆月相三種功能，表款分別具備18K紅金或精鋼表殼，面盤則有著磨砂蛋白石色或金棕色兩種配置；其中全日曆月相款皆使用6654型自動上鍊機芯，齊備時間、日期、星期、月份與月相顯示功能，日曆月相款則以913QL.P型自動上鍊機芯為動力，並與全日曆月相款相似的是使用藍鋼蛇型指針以內圈指示日期、並在面盤的六點鐘方向有著惟妙惟肖的人臉月相；最經典、最簡約的超薄三針日期表則選用了1151型自動上鍊機芯，並擁有100小時動力儲存。