快訊

亦捷客運欠薪「苗栗縣12路線無預警停擺」 公路局：協調中午恢復行駛

新壽T17、T18辦動土典禮 北市曝未申請：若實質開工勒令停工

謝幸恩涉化身政治狗仔 中央社公布懲處：大過2次、時任現任總編輯申誡

聽新聞
0:00 / 0:00

典雅大地色入設計 Blancpain全新Villeret系列 浪漫金秋

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
雖然自2003年才正式「定名」，唯Villeret系列始終以雙層表圈、古典的設計語彙，展現品牌290年以來恆常優雅。圖／Blancpain提供
雖然自2003年才正式「定名」，唯Villeret系列始終以雙層表圈、古典的設計語彙，展現品牌290年以來恆常優雅。圖／Blancpain提供

今年歡欣迎向290周年紀念的瑞士高級製表品牌寶珀（Blancpain），繼上半年發表全新Fifty-Fathoms五十噚系列後，近日再度以「黃金時刻」為主題，發表Villeret系列下的16個全新型號。系列主題表款披上了典雅的秋季大地色調，透過蜂蜜色、米色麂皮、18K紅金、金棕色......的層層疊加，捎來一連串以時光為名的秋日童話。

品牌涵蓋五十噚、Ladybird、Air Command、大師工藝多個系列的寶珀（Blancpain），旗下的Villeret系列雖然在2003年才正式「定名」，但早在1983年時透過一只運用6395型機芯、當時全球最小的全日曆月相表，以簡約設計語彙和雙層表圈已藏入了Villeret古典風的DNA。

Blancpain總裁暨執行長Marc A. Hayek指出，Villeret不單是為了向（瑞士）製表傳統致敬，「它開啟了新的視野，重新點燃了人們對機械製表的熱情。」全新的Villeret共帶來了40毫米的三針日期款、40毫米的全日曆月相，以及33.2毫米的日曆月相三種功能，表款分別具備18K紅金或精鋼表殼，面盤則有著磨砂蛋白石色或金棕色兩種配置；其中全日曆月相款皆使用6654型自動上鍊機芯，齊備時間、日期、星期、月份與月相顯示功能，日曆月相款則以913QL.P型自動上鍊機芯為動力，並與全日曆月相款相似的是使用藍鋼蛇型指針以內圈指示日期、並在面盤的六點鐘方向有著惟妙惟肖的人臉月相；最經典、最簡約的超薄三針日期表則選用了1151型自動上鍊機芯，並擁有100小時動力儲存。

值得一提的是，Blancpain並在細節處進行升級改造，例如原本纖細優雅的柳葉形指針造型略微改造，並在指針內加以夜光塗料、進而提升低光源與夜間情境的閱讀便利性；全日曆月相款的12點鐘方向並換上象徵品牌創辦人的JB字樣，同時Villeret全系列羅馬時標的V、I、X三個字母的溝槽、上下寬窄比例也經重新改良，讓閱讀更簡潔，從細節處展現了當代性，也像一陣自Blancpain表廠所在Villeret山谷拂來的秋風，伴隨著幾分淡雅、纖巧迷人。

Villeret超薄日期腕表，40毫米、18K紅金、1151型自動上鍊機芯、時間與日期顯示、100小時動力儲存，71萬7,000元。圖／Blancpain提供
Villeret超薄日期腕表，40毫米、18K紅金、1151型自動上鍊機芯、時間與日期顯示、100小時動力儲存，71萬7,000元。圖／Blancpain提供
透明的後底蓋可欣賞新式K金自動盤，並結合象徵品牌創辦人的JB字樣。圖／Blancpain提供
透明的後底蓋可欣賞新式K金自動盤，並結合象徵品牌創辦人的JB字樣。圖／Blancpain提供
Villeret日曆月相表，精鋼、33.2毫米、913QL.P型自動上鍊機芯、時間與日期與月相顯示，蛋白石色面盤、時標鑲嵌鑽石總重約0.046克拉，共三色皮表帶可供選擇，40萬6,000元。圖／Blancpain提供
Villeret日曆月相表，精鋼、33.2毫米、913QL.P型自動上鍊機芯、時間與日期與月相顯示，蛋白石色面盤、時標鑲嵌鑽石總重約0.046克拉，共三色皮表帶可供選擇，40萬6,000元。圖／Blancpain提供
全新Villeret系列共帶來包含三針日期款、全日曆月相與日曆月相功能的16只新作，如手上的風流雅士。圖／Blancpain提供
全新Villeret系列共帶來包含三針日期款、全日曆月相與日曆月相功能的16只新作，如手上的風流雅士。圖／Blancpain提供
惟妙惟肖的人臉與精確月相、蛇形藍鋼日期指針，皆是Blancpain的經典設計。圖／Blancpain提供
惟妙惟肖的人臉與精確月相、蛇形藍鋼日期指針，皆是Blancpain的經典設計。圖／Blancpain提供
Blancpain新款Villeret系列表款選用了典雅內斂的大地色調，像捎來一段令人心頭暖暖的秋日童話。圖／Blancpain提供
Blancpain新款Villeret系列表款選用了典雅內斂的大地色調，像捎來一段令人心頭暖暖的秋日童話。圖／Blancpain提供
Villeret全日曆月相表，精鋼、40毫米、6654型自動上鍊機芯、全日曆與月相顯示，金棕色面盤，53萬9,000元。圖／Blancpain提供
Villeret全日曆月相表，精鋼、40毫米、6654型自動上鍊機芯、全日曆與月相顯示，金棕色面盤，53萬9,000元。圖／Blancpain提供

品牌 瑞士 羅馬

延伸閱讀

灰灰、黑黑、黑白還是黑紅？OMEGA「月之暗面」七連發 將黑實踐到底

他揭開五月天怪獸真面目！意外暴雷巡演日期

中庄幫精神領袖「空董」雙十病逝 告別式日期曝

經典「暴風雪」回來了！美國「DQ冰淇淋」重返台灣 開幕日期曝光

相關新聞

新光三越二波周慶首日業績挑戰20億元 吳昕昌：絕對有信心

新光三越第二波周年慶今開跑，信義新天地4店、台中店等5店加入戰局，新光三越表示，第二波首日業績目標20億元，目標來客32...

典雅大地色入設計 Blancpain全新Villeret系列 浪漫金秋

今年歡欣迎向290周年紀念的瑞士高級製表品牌寶珀（Blancpain），繼上半年發表全新Fifty-Fathoms五十噚...

萬聖節來搞怪！達美樂「搗蛋可可糖山披薩」吃得到小熊軟糖、巧克力豆

迎接搗蛋月，「達美樂」結合最應景的趣味變裝與搗蛋討糖元素，讓超人氣「可可火山披薩」華麗變身五彩繽紛的「搗蛋可可糖山披薩」...

新竹喜來登經典「潮州美食」鮮香上菜 邀請民眾品嚐道地潮味

廣東潮州好用多種澎派海鮮、全鵝烹調入菜，故有俗諺「無鵝不成席」，凸顯鵝肉在潮州料理中不可或缺的重要角色；新竹喜來登大飯店...

一年只等這檔！六福莊雙11住房優惠開搶 這個價錢爽住兩晚

一年一度的雙11購物節即將到來，關西六福莊搶先開跑推出「雙11前哨站-三天兩夜快閃專案」，於2025年10月16日至10...

主婦瘋搶！全聯 Miffy 萌兔鍋具換購開跑 11款可愛爆棚「太難選」

全聯福利中心生活萌力再升級！繼2024年與英國彼得兔合作掀起換購熱潮後，今年再度攜手知名廚具品牌康寧餐具推出「康寧╳Mi...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。