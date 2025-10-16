聽新聞
萬聖節來搞怪！達美樂「搗蛋可可糖山披薩」吃得到小熊軟糖、巧克力豆
迎接搗蛋月，「達美樂」結合最應景的趣味變裝與搗蛋討糖元素，讓超人氣「可可火山披薩」華麗變身五彩繽紛的「搗蛋可可糖山披薩」，共有巧克力豆、小熊軟糖、雷根糖等不同糖果搭配。除此之外，並同步推出「搗蛋小套餐」、「萬聖節小套餐」等限定組合，讓大人小孩一起同樂。
繼火山披薩、冰山披薩之後，達美樂再推出「搗蛋可可糖山披薩」，為萬聖節增添搞怪氛圍，使用經典可可火山為基礎，結合台灣舊北蕉呈現香甜滋味，還能夠讓民眾隨機透過「糖果抽抽樂」活動，抽選隨機糖果為披薩創意變裝，打造繽紛口味，共有巧克力豆、小熊軟糖、雷根糖等3種版本，有趣又能增加互動性，全台限量販售，單顆399元。
因應萬聖節闔家同樂、朋友變裝派對的需求，達美樂也推出萬聖節限定套餐。「搗蛋小套餐」內含搗蛋可可糖山披薩1個、經典系列小披薩1個、1.25L大可樂，每份588元；「萬聖節小套餐」則有經典或招牌系列大披薩1個、小資拼盤 1份（香烤雞條＋蝴蝶酥＋薯球）、1.25L大可樂，每份568元。
