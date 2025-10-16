新竹喜來登經典「潮州美食」鮮香上菜 邀請民眾品嚐道地潮味

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
新竹喜來登「采悅軒中餐廳」即日起至10月底推出多達12道經典「潮州料理」，品嚐五星飄香的道地潮味。業者／提供
新竹喜來登「采悅軒中餐廳」即日起至10月底推出多達12道經典「潮州料理」，品嚐五星飄香的道地潮味。業者／提供

廣東潮州好用多種澎派海鮮、全鵝烹調入菜，故有俗諺「無鵝不成席」，凸顯鵝肉在潮州料理中不可或缺的重要角色；新竹喜來登大飯店「采悅軒中餐廳」即日起至10月底推出多達12道經典「潮州料理」，點滿2道潮州料理即贈「潮州粉粿」或「杏仁芝麻糊」一份，邀請民眾一起品嚐五星飄香的道地潮味。

新竹喜來登中餐行政主廚─劉華增主廚表示潮州菜特色為不同菜色搭配不同醬料，造就「一菜一碟」的獨特飲食文化，「采悅軒中餐廳」即日起至10月31日推出一系列廣東潮州美食，包含常見的冷盤「潮式滷水拼盤」，融合中藥香與醬香的經典「潮州滷水鵝」，外層酥香、內餡鬆軟「芋茸香酥鴨」，酸香開胃的廣東家常菜「鹹菜炆鰻魚」，潮汕地區有名的特色粥品「潮州海鮮粥」以澎派海鮮搭配白米熬煮鮮美湯頭，結合白菜清甜、湯汁濃郁的煲仔菜「白菜豆干煲」，鮮香湯底結合微辣白胡椒的養生湯品「白胡椒鹹菜豬肚湯」，還有多樣點心「香煎蠔餅、家鄉水瓜煎、潮洲粉粿、杏仁芝麻糊」等12道風味獨具的道地潮州料理。

劉華增師傅為新竹喜來登粵籍中餐行政主廚，自2024年加入新竹喜來登中餐團隊迄今，拿手菜系為粵菜料理，包含廣州、潮州、客家三大派系風味料理，劉華增師傅擁有豐富的五星飯店主廚經驗，專注美食料理細節，持續變化、創新采悅軒中餐廳的美食選擇，提供消費者耳目一新的東方飲食巡禮。更多「潮州特色菜單料理」請洽(03)620 6000轉采悅軒中餐廳。

新竹喜來登即日起推出廣東潮州美食，包含常見冷盤「潮式滷水拼盤」，融合中藥香與醬香的經典「潮州滷水鵝」。業者／提供
新竹喜來登即日起推出廣東潮州美食，包含常見冷盤「潮式滷水拼盤」，融合中藥香與醬香的經典「潮州滷水鵝」。業者／提供

喜來登 海鮮

