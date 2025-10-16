一年只等這檔！六福莊雙11住房優惠開搶 這個價錢爽住兩晚

一年一度的雙11購物節即將到來，關西六福莊搶先開跑推出「雙11前哨站-三天兩夜快閃專案」，於2025年10月16日至10月26日，限定閃賣11天，可入住期間為2025年10月27日至12月30日，三天兩夜11,111+10%元起，即可入住肯亞藍天客房兩晚，享受活力早餐2客、六福村入園手環2條，還能體驗非洲探險遊戲島與淺山農場導覽，感受動物生態與自然共存的慢旅行。

結合「生態旅宿 × 野生動物 × 永續教育」的關西六福莊生態度假旅館，是全台唯一能與草食性動物近距離接觸的非洲風格飯店。旅客可在客房窗前觀察斑馬、白犀牛、狐猴等動物自在漫步的模樣，入住同時參與館內導覽活動，認識自然永續與動物保育的精神。館內更提供主題餐飲、動物體驗與特色手作課程，打造適合親子、情侶與好友出遊的全方位度假體驗。因應雙11的到來，特別提前推出「雙11前哨站」三天兩夜快閃專案，限時開放預訂11天。

雙11前哨站-三天兩夜快閃專案自2025年10月16日至10月26日限時11天開放預訂，專案內容包含：超受歡迎的樓中樓房型-肯亞藍天客房入住2晚、全新整修的Phoenix餐廳活力早餐2客、目前正值全台最大萬聖慶典的六福村兩日入園手環2條，還有小朋友最喜歡的非洲探險島跟淺山農場導覽活動，三天兩夜優惠價11,111+10%元起，可以預訂2025年10月27日至12月30日之間的住房，再享旺假日加價5折優惠。

此外，關西六福莊更推出期間限定的夜間探索導覽行程「黑夜奇遇・窺探樂園」，邀請旅客於夜色中走進樂園的祕密世界，一起在六福村主題遊樂園中探險。由專屬導覽人員帶領，穿梭於六福村園區的建築與設施間，揭開黑夜中隱藏的奇幻故事與動物祕境。有機會親眼見證美洲水牛與夜行性動物的真實生態，聆聽歷史建築背後的神祕傳說，探索古董消防車與馬車的懸疑故事，體驗與白天截然不同的樂園氛圍，同時解開關於六福村都市傳說之謎。「黑夜奇遇・窺探樂園」導覽行程自即日起至2026年1月4日止，每位450元、雙人優惠價800元，邀請大家一起探索夜間樂園，還能拍下無人潮的樂園絕美夜景。