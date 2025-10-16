主婦瘋搶！全聯 Miffy 萌兔鍋具換購開跑 11款可愛爆棚「太難選」

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
「康寧餐具Miffy鋅陶瓷保溫杯400ml」滑蓋設計隨開即飲，推出「探險」、「幸福」兩款花色。 全聯/提供
「康寧餐具Miffy鋅陶瓷保溫杯400ml」滑蓋設計隨開即飲，推出「探險」、「幸福」兩款花色。 全聯/提供

全聯福利中心生活萌力再升級！繼2024年與英國彼得兔合作掀起換購熱潮後，今年再度攜手知名廚具品牌康寧餐具推出「康寧╳Miffy 暖萌好食光」積分換購活動。全新系列以風靡全球70年的可愛角色Miffy為主角，從保溫杯壺、保鮮盒到小家電應有盡有，結合療癒設計與實用功能，鎖定秋冬火鍋與送禮商機。

活動自10月17日起至2026年1月4日止（換購至1月8日），福利卡友單筆消費每滿100元可獲1積分，累積2或5積分加價299至1,490元即可換購，最低市價折扣下探29折。

全聯此次共推出11款Miffy限定商品，包括鋅陶瓷保溫杯、手提保溫瓶與耐熱玻璃杯等系列，兼具高顏值與功能性。其中，「康寧餐具 Miffy 鋅陶瓷保溫杯 400ml」與「鋅陶瓷手提保溫瓶」等實用單品，皆採用 304 不鏽鋼真空隔熱結構與抗菌鋅陶瓷內膽，保溫保冷效果佳；手提設計讓外出更便利，換購價分別自 399 元、499 元起，相當於市價三至四折。另有「Miffy 耐熱手提玻璃杯 710ml」，具防滑底墊與防傾提把設計，換購價 299 元起，主打「喝水也要可愛」。

除了保溫杯系列，康寧超人氣鍋具也同步登場。「VISIONS 晶華透明鍋 3.8L」與「VISIONS 晶炫透明鍋 3.5L」採用超耐熱玻璃材質，外型晶透具設計感，最低 1,290 元起即可換購，相當於市價 34 至 36 折；另推出「康寧餐具雙享蒸煮鍋」，主打上下層分區料理，能同時蒸煮與煮食，換購價 649 元起，兼具美型與實用功能。全聯表示，本次活動特別加入小家電商品如「Miffy 不鏽鋼電熱水壺」與「不鏽鋼保溫壺」，採用316醫療級不鏽鋼內膽與防燙雙層壺身，換購價分別849元與799元起，約為市價三折，為秋冬家庭使用的熱門選項。

食材保存類商品則由 Miffy 化身「廚房小幫手」，推出「不鏽鋼保鮮盒兩入組」及「耐熱玻璃儲物罐三入組」兩款系列。不鏽鋼保鮮盒具可微波、烤箱、電鍋加熱功能，上蓋設有氣孔與四邊環扣設計，密封防漏且易開蓋；玻璃儲物罐則以可堆疊矽膠凹槽上蓋設計為特色，兼具收納與視覺美感，換購價分別自499元與429元起，換算折扣約29至34折。

為搶攻開跑首波買氣，全聯特別於10月16日晚間 8 點舉辦「全聯八點檔」官方 LINE 直播活動，提前開賣多款熱門商品，推出限時免扣點直購價，例如「晶華透明鍋」1,490元、「晶炫透明鍋」1,390元、「雙享蒸煮鍋」700元、「Miffy 鋅陶瓷保溫杯」450元等。直播首 150名下單滿1,000元再贈1,000福利點，限量完售為止，預料將掀起開場搶購潮。

