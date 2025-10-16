求婚、結婚都浪漫！雙北十大花店排行榜揭曉

快來找到你的專屬浪漫！

你是不是也有這種經驗？情人節想送花、朋友要求婚、姐妹準備結婚，臨時才發現：「啊！不知道要去哪裡買花？」明明只是想挑一束能打動人心的花，卻被滿滿的花語、配色、包裝搞得眼花撩亂。有人鍾情玫瑰的濃烈告白、有人偏愛鬱金香的溫柔氣質，也有人心動於永生花那份能長久保存的浪漫。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點網友熱烈討論的雙北十大花店，每間都有各自的亮點與風格，趕快收藏這份清單，下次想送出心意時就能派上用場啦！

No.10 花波苑

翻攝FB／花波苑

在臉書粉絲專頁擁有逾10萬人追蹤的「花波苑」，開業至今已來到第15年，堅持以當季新鮮美麗花材製作。除了客製花禮訂購，更特別的是可以根據喜歡的花種、色系選擇花藝課程，老師還會提前告訴你這些花禮適合使用在哪些場景，例如榮升、生日、新居落成、喬遷、開幕等，讓你親手DIY，傳遞獨一無二的心意。

Google評論中，花波苑有高達4.6顆星的好評，網友表示，「原本是公司配合送禮給廠商的花店，接洽好幾次店家都非常有效率、使命必達，這次節慶送禮給家人也維持同樣的高水準」、「不論什麼風格，老闆娘都能駕馭插出最適合的花，送禮自用兩相宜，插花課也相當超值，超級無敵推薦的花店！」

No.9 桐林 Fleur

翻攝FB／桐林Fleur

來自韓國的Jane不只喜歡在社群平台分享台韓家庭相處之道，更創立「桐林Fleur」品牌，店內販售品項主要以永生花、乾燥花為主，除了當季花材，還有遠從日本、厄瓜多、哥倫比亞等地而來的永生花。如果不曉得要怎麼搭配，可以參考官網，根據情人節、畢業季、聖誕節等不同送禮情境推薦的花材，另外也有懶人花材清單，像是「永生花秋日花圈」，按照清單購買花材，就能在家中、辦公室輕鬆打造秋意氛圍。

網友也給予高度評價，「闆娘漂亮又親切，給了很多建議，超級推薦的店家」、「老闆和老闆娘超親切，提供類似的捧花照片，闆娘立即抓了相似的花材，且有耐心的幫忙微調花材，覺得很喜歡！是個以後還想再去的地方！」

No.8 SÜSS Floral Design 敘思花藝

翻攝FB／敘思花藝 SÜSS Floral Design

與台北捷運、米其林餐廳等品牌合作的敘思花藝，其創辦人暨設計總監Jessica（黃慧甄）更是擁有超過19年的花藝經歷，以歐式花藝技法結合日本進口花材，將花藝融入日常美學。從採用進口玫瑰、桔梗、鬱金香的戀綻花園歐式鮮花束，到以52朵進口玫瑰打造的維納斯之吻韓式鮮花束，浪漫花朵搭配高質感的包材、緞帶，不論是哪一款都能襯托出你的滿滿心意。

除了鮮花花禮，敘思花藝還有販售永恆花禮，婚禮系列的佈置用花、捧花、胸花、頭花、手腕花等，甚至可以針對星座或是不同情境提供適合的花束。IG網友也大讚，「求婚佈置花藝都是敘思花藝的鮮花，鮮花的配色還有層次真的超級美，這些鮮花可是求婚佈置的精髓啊！」

No.7 FLOWER SPACE 花意空間

翻攝FB／花意空間Flower Space花藝設計/婚禮佈置

花意空間除了總部之外，在台北還有4個門市據點，花束的選擇也非常多樣，例如深绯花束結合進口的紅玫瑰、羽毛花、古典粉繡球，加上紫薊、紅斑葉陽光、琥珀紅桔梗，細膩的色彩層次與花材搭配，展現高雅又不造作的浪漫氛圍；海洋花束則使用進口安德烈紫玫瑰、單瓣淺紫桔梗、重瓣白百合、白泡盛、藍星花、小粉菊、紫燈花、尤加利，整體色調宛如海洋般清澈又夢幻。

這裡也提供週一至週六非連續假日台北市（不含士林區、北投區）「當日配」季節花束服務，以及苔球花藝、季節盆花、小提籃花等花藝課程。有網友分享門市提供的午茶體驗，「座位是被花包圍的開放空間，低消是一杯飲料，飲料上桌時會附上現場花藝師的手作小杯花，好美的擺盤！比起咖啡，這種驚喜更讓我著迷！」

No.6 JC FLORIST 吉昌花坊

翻攝FB／吉昌花坊 JC Florist

如果你喜歡顏色飽滿、溫暖氛圍的花束，推薦你位於板橋的「吉昌花坊」！吉昌花坊秉持品質、服務、生活花藝的核心，第二代接手後更注入現代花藝美學。不僅有適合求婚的360朵進口白玫瑰、粉玫瑰，新娘捧花也有各式各樣的花材和色系組合，無論是橘玫瑰加綠桔梗、粉鬱金香加粉玫瑰，還是白大康、香檳玫瑰加金藏球，怎麼挑都能找到專屬於你的祝福花束。

網友也在Google評論區熱烈推薦，「在這裡買過幾次，店家的花材新鮮度很好，質感也很棒，剛來的時候以為費用會很高，實際上價格真的很合理」、「花材很新鮮，帶走身邊時一直能聞到淡淡花香！夏季炎熱濕悶，朋友說放在家裡好幾天還是很漂亮！」

No.5 CIAO！Flower Design 巧偶花藝

翻攝FB／ＣＩＡＯ！Flower Design 巧偶花藝‧設計

2010年成立的巧偶花藝，揉和文字、設計與花藝，採用獨到且大膽的配色，結合各種花葉間的不同質感，整體以自然清新、都會時髦的風格為主。除了有針對節慶設計的花束，例如母親節花禮系列、情人節鮮花花束系列，婚禮佈置從儀式區、拍照區到舞台與走道區、主客桌都能設計、諮詢；想要獨樹一格，也可以選擇明快俐落的單色漸層鮮花花束、六角矮花器盛裝的鮮花盆花、酒瓶或水果鮮花禮盒等。

對此有Dcard網友特別分享公證所使用的巧偶花束，「巧偶除了準備捧花之外，還幫我準備編髮用的永生花花材，非常專業」、「捧花不但漂亮精緻，還超級紮實，回家拆解發現一束可以拆成三盆」。

No.4 MANDARIN FLORIST 文華國際花苑

翻攝FB／文華國際花苑

文華國際花苑也是不少人送禮的選擇！不只有每日設計款式，還有繽紛花朵打造的精美花束：由玫瑰、迷你玫瑰、茴香、鬱金香、蝴蝶露蓮製作而成的「田園晨光」，宛如清晨灑落的第一道陽光，溫柔又帶著生氣；進口粉玫瑰、白海芋、樹蘭花加上翠珠、桔梗的「粉幽仙境」，以柔霧粉調交織出夢幻氛圍，優雅又帶著迷幻。想要擺在桌上欣賞，這裡還有使用手工編織包、手工籐編籃、玻璃花瓶等容器設計的盆花，不論是放在客廳還是餐桌，空間氛圍都能瞬間被提升。

網友也透露，「每次訂購的花禮都好美，花材也很新鮮，收到花的朋友都好喜歡」、「訂過這麼多家花店的花，文華花苑的質感和美感，每次真的都非常讓人驚豔」。想要動手體驗，文華花苑也有盆花、手作押花體驗課程，有興趣的人可以到官網直接報名。

No.3 TJ.HANAYA 緹緁花屋

翻攝FB／TJ.HANAYA 緹緁花屋

緹緁花屋主打日系花藝，鮮花花束種類包含蘭花、玫瑰花、滿天星、向日葵、繡球花、洋甘菊、小菊花、太陽花、桔梗花、白乒乓等，除了有按照色系搭配的花束，也有單種花朵的花束，簡約清新卻保留質感，加上每種花獨特的花語，受到不少消費者喜愛。想要拉長保存期限還有永生玫瑰、雛菊花束，以及各式各樣的永生盆花可以選擇。

如果是求婚、結婚需求，緹緁花屋也有鮮花捧花、乾燥捧花及婚禮胸花，讓你從求婚、拍婚紗到步入禮堂的每個瞬間，都被妝點得剛剛好。網友也分享，「已在這品牌買過很多次～拿來自用、送禮都有～最喜歡永生繡球小樹！很耐看又可愛」、「七夕偶然經過，很喜歡裡頭的花藝設計，樣式豐富，價格也很親民」。

No.2 CNFlower 西恩

翻攝FB／CNFlower

在誠品生活南西店、松菸店、Dream Plaza設有分店的CNFlower，是許多人熟知的花店品牌。滿滿的新鮮花材，搭配花藝師的巧手包裝設計，例如摯愛白玫、摯愛粉玫以白色包裝紙搭配銀色襯紙，最後呈現長型花束；白水夏蓮、粉繡之庭花園系列擁有無法以雙手環抱起的滿滿花量，分別採用黑色、白色包裝紙進行包裝，網友也說，「花束真的美，本人比照片更好看更有質感」。

除了花束、盆花吸睛，花禮盒也令人印象深刻！像是「FULL MOON」中秋限定特製滿月禮盒，上蓋挖圓後擺滿花卉，讓送禮更添一份情意。假如拿不定主意送什麼花禮，CNFlower也有針對浪漫告白、生日驚喜、工商賀禮等情境提供對應的選項。此外，CNFlower最近也結合台灣豐盛鮮果與花園自然香草氣味，重磅推出「冰花菓」，備受網友喜愛，「用的全是真水果、真花草，吃起來清爽又不會甜膩，邊吃邊拍照超療癒」。

No.1 Wave Flower 浪花花藝

翻攝FB／浪花w/f

由藝人陳艾琳推出的「浪花花藝」，這次奪得雙北十大花店網路聲量冠軍！浪花花意希望能夠透過花藝服務，讓顧客得以維繫重要關係，將美好瞬間轉化為記憶中的浪花，時刻湧上心頭。不僅有滿足空間佈置需求的週花訂閱服務，鮮花的選擇也非常齊全，不只酒禮系列擁有木質調苔草、輕柔感紫綠系或低奢感紅黑系三種選擇，想要告白、求婚還有經典的玫瑰花束，以及滿滿的玫瑰花幫你塞滿後車廂，浪漫氣氛直接爆表！

最貼心的是，浪花也提供線上客服團隊，讓消費者能夠快速諮詢，買到最適合的花禮。網友也分享買花心得，「第一次訂購浪花，LINE客服回覆迅速，訂單成立後可以點進去查看，有注意到訂單下方很清楚的備註了送禮對象、用途和情感訴求等資訊，讓人感到很貼心！」「在網路追蹤好久的店，第一次來現場真的超美的，每種花都很新鮮，店員也都超有耐心跟細心的，喜歡花的人超推薦的，每個作品都有滿滿的質感」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年10月8日至2025年10月7日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

