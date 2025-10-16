「台東紅烏龍」玩創意！跨界攜手10大品牌　化身氣泡飲、燒餅、冰淇淋

自2022年起，台東縣政府以「台東紅烏龍」為城市品牌，將茶從伴手禮轉成為生活文化。今年，再推動「風土十力 台東紅烏龍培力計畫」，結合10個在地茶農品牌與創作者，以紅烏龍為主題，推出5大系列週邊商品，同時「台東紅烏龍－全球視野茶生活誌」網站也正式開站，透過中、英、日三語並行，成為傳連世界與台灣茶的橋樑。

2008年誕生於台東的「紅烏龍」，最初是茶改場東部分場為挽救日漸凋零的台東茶區，在茶改場、農會與當地茶農的集思廣益下，根據台東風土條件，融合了烏龍茶與紅茶的製茶工藝，創新研發而成。本身帶有烏龍茶的花果蜜香，以及紅茶的甘醇喉韻，一共有花香、蜜香、果香、焙香、木質香、奶香六大風味，味道多元討喜，乃是台灣茶中最年輕的新世代。

2022年起，台東縣政府以「台東紅烏龍」為城市品牌進行一系列的國際行銷，同時台東紅烏龍茶園也逐漸增加，並延伸出更多的週邊新產品，以及茶旅體驗的新商機，2024年年產值已逼近5億元。今年新推出的「風土十力 台東紅烏龍培力計畫」，則是攜手台東10大茶農品牌與多樣化的創作者合作，開發香氛、咖啡、甜點、酒品、冰淇淋等五大系列限定商品。

以「碧蘿園茗茶坊」為例，攜手「望山穗」合作推出「紅烏龍小米氣泡酒」；「新元昌紅茶產業文化館」與「星忱甜點」開發「紅烏龍奶蓋冰淇淋」；「阿榮甘仔店」以茶的說書人角色，成為產區文化的傳播者。另外本次計畫中，也推出全台首支「台東紅烏龍氣泡飲」，透過冰萃技術，保留熟果香與蜜韻，並帶有細緻氣泡感，每罐55元。