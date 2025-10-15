vivo X300系列國際版全球首發OriginOS定義新體驗！台灣搶先啟動盲購

vivo日前於上海體育館盛大發表vivo X300系列，搭載業界頂尖蔡司2億畫素APO超級長焦鏡頭，及全球首發聯發科技天璣9500旗艦晶片，具備影像與效能兼備的王者實力；今天（10月15日）再於上海西岸Orbit藝術館舉辦全新作業系統OriginOS 6發表會，以更智慧、更流暢的操作體驗，成為vivo迄今最先進的系統版本，融合AI智慧運算與直覺化操作介面，全面升級使用體驗，為行動時代帶來嶄新感受。

隨著OriginOS 6的推出，vivo X300系列不僅以頂尖影像與強勁效能稱王，更在軟體體驗上達成「三冠旗艦」的完整實力，vivo同步宣布，國際版X300系列將首次搭載OriginOS 6，完成全能旗艦的全方位版圖，vivo台灣也將推出限量盲購活動。

OriginOS 6核心精髓在於流暢體驗，透過Origin Smooth Engine深度協同運算、儲存與顯示三大核心模組，實現「看得流暢、用得流暢、長久依然流暢」的全方位感受。vivo首創「搶速引擎」，能優先分配算力，連續開啟50款App時啟動速度提升最高16%，觸控回應精準度提高41%，讓每一次點按與滑動都毫無延遲。OriginOS 6亦通過SGS「持久流暢」認證，模擬5年重度使用，確保每天使用都穩定可靠。

全新的Origin Design系統採用簡潔精準的視覺語言，搭配vivo Sans品牌字型，支援40多種語言，並可微調字重，維持視覺平衡與易讀性。在互動體驗上，動態光影與通透色彩設計，讓光線自然流動，增添畫面層次與沉浸感。沉浸天氣以創新數位呈現方式帶來臨場感的天氣探索，而趣味光柵則能讓日常照片「活」起來，傾斜手機即可看到畫面動態變化。介面個人化方面，鎖定畫面方格可自由排列與縮放小工具、客製字體；全新主畫面方格引入俐落4×7版式與自適應資料夾，讓介面更簡潔高效。

OriginOS 6搭載vivo AI，與Google深度合作，導入升級版Gemini與「圈定即搜」功能；全新「原子島」位於螢幕頂端，與Android 16的Live Updates深度整合，能即時呈現裝置狀態，同時提供可立即採取的情境建議，支援拖放直達功能，讓複製聯絡方式、編輯照片或跨App操作更快速順暢。影像方面，全新AI功能將AI消除、AI擴圖與AI相片增強整合，讓修圖更直覺方便；日常效率工具如智慧通話助理、vivo文件大師、AI創作、AI搜尋等，也提升溝通、文件處理與創作效率。內建全新vivo Security安全機制，還有全新私密空間，從資料保護與隱私出發，提供資訊透明、可控的設計。vivo AI結合辦公套件與一碰傳，讓多裝置、跨平台的工作與創作一氣呵成。