新款iPad Pro也有M5晶片！強大規格給好給滿主攻專業創作者AI工作流

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
iPad Pro首度採用Apple N1無線網路晶片和Apple C1X數據機系統。圖／Apple提供
主攻專業創作、AI工作流或行動多工處理等進階用戶的iPad Pro，推出了搭載M5晶片的新款機種，帶來前所未有的AI效能與繪圖能力。同樣配備Ultra Retina XDR顯示器、Wi-Fi 7、極輕薄的機身設計，這次的升級完全瞄準AI應用的需求，專注於提升效能，可說是自M1機型以來最大幅度的升級，展現Apple對高效能行動裝置的全新定義。

M5晶片是專為AI任務設計的強大新世代Apple晶片，內含10核心GPU、10核心CPU與16核心神經網路引擎。每個GPU核心都內建神經網路加速器，能在進行影像生成、影片編輯或多工處理時提供顯著效能提升。

新款iPad Pro的AI效能比搭載M4的前一代機種最高快3.5倍，比M1機型更快達5.6倍。M5的第3代光線追蹤引擎提供逼真的光影與反射效果，讓3D算繪速度相較M4機型可快達1.5倍，比M1機型更提升至6.7倍。

在實際應用上，M5讓《Draw Things》app的AI影像生成速度比M4快2倍，《DaVinci Resolve》的AI影片放大功能也提升至2.3倍。《Final Cut Pro》轉碼效能相較M1機型快達6倍，展現專業級創作與AI工作流程的強勁表現。

新款iPad Pro的統一記憶體頻寬達每秒逾150GB，提升近30%，讓多工與AI模型運算更順暢。儲存讀寫速度最高提升2倍，256GB和512GB機型皆配備至少12GB統一記憶體，提供更流暢的操作體驗。iPadOS 26全新視窗系統進一步強化多工表現，適合經常要處理繁複工作流的專業創作者與行動工作者使用。

iPad Pro可支援快速充電，搭配可選購的Apple 70W USB-C動態電源轉接器，約30分鐘即可充電至50%。

此外，Apple首次在iPad導入自研C1X數據機系統與N1無線晶片。C1X提升行動數據效能最高50%，同時降低30%耗電量，並支援GPS與5G連線。N1則支援Wi-Fi 7、Bluetooth 6與Thread技術，連線更穩定，AirDrop與個人熱點等功能表現亦同步強化。

全新iPad Pro延續極致輕薄設計，11吋厚度僅5.3公釐，13吋更僅5.1公釐，配備全球最先進的Ultra Retina XDR顯示器，採用串聯式OLED技術，帶來極致亮度、對比與精準色彩。HDR峰值亮度達1600尼特，並支援ProMotion與原彩顯示技術。

這次同樣有提供為專業工作者打造的奈米紋理玻璃選項，能有效減少眩光，在亮光環境中依然保持色彩與對比度。新款 iPad Pro亦支援高達120Hz的外接顯示器，並加入Adaptive Sync功能，提供低延遲與流暢畫面，適合影片剪輯與遊戲應用。

全新11吋與13吋iPad Pro提供太空黑與銀色2色，容量選項為256GB、512GB、1TB與2TB。11吋Wi-Fi機型售價32,900元起，Wi-Fi + 行動網路機型39,900元起；13吋Wi-Fi機型43,900元起，Wi-Fi + 行動網路機型50,900元起。台灣上市時間將於日後公布。

新款iPad Pro在《Draw Things》等app中執行圖片生成和AI影片遮罩等功能的AI效能比配備M4的機型最快可達3.5倍。圖／Apple提供
新款iPad Pro採用第3代光線追蹤引擎，在《Octane X》等app中能超高速執行3D算繪。圖／Apple提供
新款iPad Pro提供太空黑色和銀色的選擇。圖／Apple提供
搭配的巧控鍵盤採用流暢纖薄、方便攜帶的設計，並配備鋁金屬手托，為打字和操作觸控式軌跡板，帶來出色體驗。圖／Apple提供
iPad Pro更高的統一記憶體頻寬讓使用者能暢玩如《明日方舟：終末地》等高效能需求的遊戲、多工執行更多app、更高速處理AI模型等。圖／Apple提供
14鍵的功能鍵列以及寬大的玻璃觸控式軌跡板，帶來更多操作iPad Pro的方式；並具備觸覺回饋，最適合用於要求精準的工作；且支援「多點觸控」手勢。圖／Apple提供
全新搭載M5的iPad Pro帶來最先進的iPad體驗，以極便攜的外型設計提供非凡能力和強大AI效能。圖／Apple提供
M5晶片讓新款iPad Pro效能大幅提升，並在iPad的AI功能方面邁出一大步。圖／Apple提供
iPad Pro和iPadOS 26為外接顯示器帶來更強力的支援，更新頻率現在提升至120Hz。圖／Apple提供
