升級不加價！M5版Apple Vision Pro解鎖更多空間體驗 新頭帶更舒適

隨著M5晶片發表，Apple驚喜為大家帶來升級不加價的新款Apple Vision Pro，搭載全新M5晶片，在效能、顯示算繪、AI 運算與電池續航力上全面提升，並導入visionOS 26的創新體驗與全新雙圈編織頭帶，帶來更舒適的佩戴感與更沉浸的娛樂享受。

以第3代3奈米技術打造的M5晶片配備10核心CPU與10核心GPU，提供更強大的多工處理效能與更流暢的操作體驗。GPU 支援硬體加速光線追蹤與網格著色，遊戲如《Control》可呈現更真實的光影效果。新晶片讓micro-OLED顯示器像素算繪量提升10%，畫面更清晰、文字更銳利，更新率最高可達120Hz，減少環顧時的動態模糊。

搭配量身打造的R1晶片，M5能在僅12毫秒內處理來自12台相機、5部感測器與6個麥克風的資料，實現即時的實境呈現。電池續航力亦提升至一般使用2.5小時、影片播放3小時，並支援連接電源長時間使用。

AI效能同樣升級，16核心神經網路引擎運算速度提升50%，讓拍攝「自像」、空間照片轉換與第三方AI app的反應更迅速。開發者可透過Apple Foundation Models打造結合裝置端AI的空間應用，如《JigSpace》可用自然語言快速生成互動式3D 模型。

另一重點升級則是在佩戴體驗上，新款雙圈編織頭帶採3D編織一體成型結構，上下束帶具備良好的透氣性與彈性，下方束帶加上鎢合金插片以優化配重和平衡。雙重功能旋鈕可精準調整貼合度，長時間佩戴也更穩定舒適。頭帶提供小、中、大3種尺寸，可與前代機型相容，現有Apple Vision Pro用戶可另行購買。

最新的visionOS 26提供更直覺的空間操作體驗，小工具可固定於使用者環境中顯示時間、天氣、音樂等資訊，也能直接取用 ChatGPT。升級版「自像」在FaceTime視訊中展現更自然的表情互動與頭髮、睫毛和皮膚細節；生成式AI技術為照片增添景深，讓回憶更立體。使用者還能播放180度、360度與廣角影片，體驗沉浸式影像。

而在今年稍晚，Apple也會在iPadOS 26.1版本中，讓Vision Pro app登陸iPad，方便用戶探索內容、下載遊戲與學習使用技巧。

Apple致力於透過Apple Vision Pro為所有用戶帶來更極致的娛樂與遊戲體驗，使用者可透過《Amplium》享受臨場感滿分的演唱會，或以《Epic Earth》、《Explore POV》探索世界。Apple TV app目前在台灣提供超過200部3D電影，包含《超人》、《侏羅紀世界：重生》、《魔法壞女巫》等熱門大片；Apple Immersive則將在未來幾個月陸續上架由Audi F1 Project、BBC、HYBE、Red Bull推出的全新沉浸式內容。

在遊戲部分，Vision Pro支援多種控制方式與高解析度顯示，可連接Sony DualSense與PlayStation VR2 Sense控制器，支援六自由度動作追蹤、指尖觸碰偵測，以及震動支援。首批支援遊戲包括《Pickle Pro》、《Ping Pong Club》等。玩家也可透過《Steam Link》或《Portal》串流遊玩 PC 與主機遊戲。

新款Vision Pro也為專業創作者與企業帶來更多可能。藝術家可在《Crayon》、《Da Vinci Eye》中創作；攝影師能在Mac 虛擬顯示器中以《Pixelmator》編修照片；電影製作人則可在大型虛擬螢幕上檢視空間媒體。透過專為Vision Pro打造的Logitech Muse數位鉛筆將與新款Vision Pro同步開賣，可提升繪製精準度，並將於未來幾週支援多款創作app。

企業應用同樣廣泛，像是專精模擬教學的CAE利用Vision Pro進行飛行訓練模擬，在保時捷戴上Vision Pro進行虛擬新車預覽，Visage則以3D醫學影像協助醫院提升照護品質。

配備M5晶片與雙圈編織頭帶的Apple Vision Pro，售價119,900元起，同樣提供256GB、512GB與1TB容量選項。首波將於10月22日起在澳洲、加拿大、中國大陸、日本、香港、法國、德國、英國、美國等地開賣，台灣將於稍後登場。