粉絲追韓星 花錢看演唱會只看到音樂脫口秀…公平會開罰

公平會在今天的委員會議通過，得藝室公司舉辦「AKMU：ON AIR IN TAIPEI」活動，刊載「演唱會」及「擔任AKMU演唱會應援團隊」與事實不符，做出足以影響交易決定之服務內容為虛偽不實及引人錯誤的表示，違反公平交易法第21條第4項準用第1項規定，處50萬元罰鍰。

公平會表示，該廣告宣稱整體給人印象為AKMU將於台北舉辦演唱會，並有擔任AKMU演唱會應援團活動。但得藝室公司於113年11月8日售票前，尚未確定演出型態，即於售票網頁刊載「演唱會」，及粉絲專頁刊載「擔任AKMU演唱會應援團活動」，而於同年11月28日已確認演出內容為音樂脫口秀（即結合訪談與音樂演出），仍未於同年11月30日活動演出前，在售票網頁或粉絲專頁說明其演出內容為音樂脫口秀，或辦理退票等有效的更正措施，且依文化部提供意見，案關活動尚難認屬演唱會。因此，廣告宣稱與事實不符，違反公平交易法第21條第1項規定。

公平會提醒業者，業者刊載廣告前應克盡真實表示之義務，並注意廣告資料的正確性及真實性，如有錯誤亦應立即更正或詳加說明，以免觸法。