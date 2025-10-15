德國工藝進駐豪宅廚房 艾美廚衛打造頂級生活標竿

台灣豪宅市場競爭日益激烈，廚衛設備早已不再只是附屬品，而成為衡量居住品味與生活品質的重要指標。在這波高階住宅熱潮中，深耕市場逾20年的艾美廚衛，以堅持品質、精準服務，成功將德國Carysil珂瑞水槽及廚用水龍頭導入台灣市場，成為豪宅建商與設計師信賴的首選品牌。

目前，艾美廚衛代理的德國珂瑞系列產品，已獲得寶璽、國泰、順天、漢宇、宏銓、惠宇、嘉磐、時代、博星建設等知名建商的青睞與採用，成為豪宅與高階住宅市場的指定配備。

包括國泰建設「THE PARK」、宏銓建設「緣溪行」、惠宇建設「謙富」、新業建設「大塊森濤」等代表性個案，皆選擇搭配珂瑞花崗岩水槽與高階水龍頭，展現建商品牌對於居家質感的重視。

艾美廚衛總經理施宗憲表示，豪宅市場對廚衛設備的要求不僅在於功能性，更注重美感與長期耐用性。珂瑞水槽結合德國工藝與花崗岩材質的耐用特性，能夠完美呈現現代豪宅設計的高質感，同時符合居住者對生活品味的期待。

施宗憲強調：「我們提供的不只是產品，而是一整套廚衛解決方案，從設計規劃到安裝後維護，皆能精準滿足豪宅建商及業主的需求。」

艾美廚衛副總王麗娟則指出，艾美廚衛能與多家豪宅建商、設計師長期合作的核心，是對細節的嚴格把關與持續創新。以每一個廚房都像是一件藝術品一樣，讓使用者都能感受到德國工藝的精緻與耐用，這是公司20多年來不斷努力的使命。

艾美廚衛也攜手中歆企業，一同規劃豪宅廚衛設計，充分展現品牌在高階市場的影響力。中歆企業總經理陳福臺說，珂瑞水槽及龍頭在實用與設計上的高度彈性，搭配漂亮外觀，使得設計師能夠自由發揮空間美學，並兼顧使用便利性與耐用性，也讓業主感受到真正的豪宅價值。

全案採用水龍頭極緻系列產品的漢宇建設總經理葉昱徵指出：「不僅僅是外觀，Carysil珂瑞花崗岩水槽，因材料堅固耐用且保養簡便，能夠長期維持豪宅水準的生活品質。加上提供終生保固與免費送濾嘴服務，對我們而言，呈現給購屋族的每一個細節都代表著用心與承諾，也成為建案的重要加分項目。」

觀察艾美廚衛長期深耕豪宅市場的成功，正來自對品質的堅持與對細節的專注。無論是花崗岩水槽的耐磨性、抑菌性，或是德國工藝水龍頭的精密設計，都讓艾美廚衛成為頂級住宅中不可或缺的廚衛標配。

另外，為響應ESG永續理念，艾美廚衛也率先全面採用無鉛龍頭，守護用水安全。同時更首創 「終身免費送濾嘴服務」，以實際行動減少資源浪費與碳排放，落實企業社會責任。

隨著台灣高階住宅市場持續升溫，艾美廚衛也強調結合在地專業的規劃與服務，將持續鞏固其在豪宅廚衛領域的領導地位。