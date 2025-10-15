快訊

強大新品真的來了！M5版MacBook Pro登場 AI效能飆3.5倍、續航力再突破

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全新14吋MacBook Pro為學生、創作愛好者、開發者、商務專業人士等族群帶來新一代的速度和強大的裝置端AI能力。圖／Apple提供
全新14吋MacBook Pro為學生、創作愛好者、開發者、商務專業人士等族群帶來新一代的速度和強大的裝置端AI能力。圖／Apple提供

果真沒讓大家等太久，Apple稍早在官網發表了全新14吋MacBook Pro，首度搭載全新M5晶片，效能全面升級。M5具備更快的CPU與GPU架構，並在AI運算能力上實現飛躍進展，AI效能最高較前代提升3.5倍，圖形處理效能提升1.6倍，同時帶來更快的儲存速度與最長可達24小時的電池續航力。全新MacBook Pro標配16GB統一記憶體與更多連接埠，建議售價52,900元起，提供太空黑與銀色兩種外觀，可惜台灣並非首波，將於日後在台灣開放訂購。

聚焦學生、創作者、開發者或商務人士的專業及需求，M5晶片的14吋MacBook Pro此次聚焦在AI與圖形效能的升級，並在長續航力、攜帶性之間取得完美平衡。

全新登場的M5晶片採用新一代架構，配備10核心GPU，每個核心均內建神經網路加速器，AI效能較M4最高提升3.5倍，較M1更達6倍。搭配強化的16核心神經網路引擎與更高記憶體頻寬，可加速裝置端AI任務與Apple Intelligence生成式模型的運算。從課堂筆記轉錄、影像生成到本地語言模型執行，M5皆能提供更快的反應速度與處理效率。

在AI應用面，使用者可在《Draw Things》等app中更快速生成圖像，或在《LM Studio》中以更短時間執行大型語言模型。專業工作流程如深度學習、資料建模與AI影片強化，也因M5的高速運算與SSD效能提升而全面加快。全新MacBook Pro可選配最高4TB儲存容量，SSD速度最高較前代快上2倍，進一步優化AI與多媒體處理體驗。

M5 CPU採用全球速度最快的處理器核心，10核心設計讓多執行緒效能較M4提升最高20%，多工處理與程式編譯速度更勝以往。在《Topaz Video》進行AI影片強化時，速度較M4機型提升1.8倍；於《Blender》進行3D算繪則提升1.7倍；在Xcode建置程式碼時速度提升1.2倍。GPU效能同樣顯著進化，遊戲影格率較M4機型提升1.6倍，為專業創作與娛樂使用提供更流暢的畫面表現。

新晶片支援每秒超過150GB的統一記憶體頻寬，能更有效率地處理大型AI模型與3D場景。這使得資料分析師可在Python中更快速查詢資料庫，設計師也能同時流暢操作《Rhino》、《Notion》、《Jira》等多個應用程式，維持高效創作流程。

對從Intel或M1晶片升級的使用者而言，全新14吋MacBook Pro的性能進步極為明顯。與Intel機型相比，AI效能提升高達86倍，GPU效能提升30倍，CPU效能提升5.5倍；從M1升級者則可享有最高6倍AI效能與6.8倍圖形效能提升。續航力同樣強勁，從Intel升級者電池使用時間可增加14小時，從M1升級者則增加4小時，整體最長達24小時。MacBook Pro在插電與電池模式下皆能維持同樣的高效能表現，並支援快速充電，僅需30分鐘即可充至50%。

搭載M5的14吋MacBook Pro配備領先業界的Liquid Retina XDR顯示器，提供1600尼特峰值HDR亮度與最高1000尼特SDR亮度，並可選配奈米紋理玻璃以減少反光。機身支援外接最多2部高解析度顯示器，並配備1200萬像素Center Stage相機、錄音室等級麥克風與六揚聲器音響系統，支援空間音訊，帶來沉浸式影音體驗。

新機搭載最新macOS Tahoe作業系統，整合Apple Intelligence智慧功能，能在維護隱私的前提下提供更直覺的AI輔助體驗。從文字生成、影像分析到系統操作，Apple Intelligence讓Mac使用體驗更實用、更聰明。

明亮出色的Liquid Retina XDR顯示器具備1600尼特峰值HDR亮度、1,000,000:1對比度，呈現令人驚豔的視覺效果，暗部黑得深邃，亮部鮮亮搶眼。圖／Apple提供
明亮出色的Liquid Retina XDR顯示器具備1600尼特峰值HDR亮度、1,000,000:1對比度,呈現令人驚豔的視覺效果,暗部黑得深邃,亮部鮮亮搶眼。圖／Apple提供
全新搭載M5的MacBook Pro讓多種工作流程運作更迅速，例如使用AI工具強化影片專案，或暢玩《電馭叛客2077：終極版》等高效能需求的遊戲。圖／Apple提供
全新搭載M5的MacBook Pro讓多種工作流程運作更迅速,例如使用AI工具強化影片專案,或暢玩《電馭叛客2077:終極版》等高效能需求的遊戲。圖／Apple提供
在強大的M5晶片加持下，全新14 吋MacBook Pro帶來更卓越的效能，並推動Mac的AI發展邁出重大一步。圖／Apple提供
在強大的M5晶片加持下,全新14 吋MacBook Pro帶來更卓越的效能,並推動Mac的AI發展邁出重大一步。圖／Apple提供
全新14吋MacBook Pro搭載M5晶片，擁有極速AI效能、更快的儲存速度，以及Apple Intelligence和macOS Tahoe的強勁能力。圖／Apple提供
全新14吋MacBook Pro搭載M5晶片,擁有極速AI效能、更快的儲存速度,以及Apple Intelligence和macOS Tahoe的強勁能力。圖／Apple提供
搭載M5的14吋MacBook Pro能輕鬆應對高需求的工作流程，例如在《Adobe Premiere Pro》中編輯4K影片，並能加速創作類app中的裝置端AI工具。圖／Apple提供
搭載M5的14吋MacBook Pro能輕鬆應對高需求的工作流程,例如在《Adobe Premiere Pro》中編輯4K影片,並能加速創作類app中的裝置端AI工具。圖／Apple提供

