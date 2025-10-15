太平洋首創炊飯器收納櫃！三重偵測 為廚房開闢新市埸

在開放式廚房成為現代住宅標配的浪潮下，油煙機、瓦斯爐已不再是廚房設計的唯一主角。太平洋廚電以「風的專家」定位，進一步擴張產品邊界，宣布推出業界首創具備濕度偵測、電流與溫度監控的炊飯器收納櫃，標榜可以解決現代人對於小家電收納、電器安全、空間整合的痛點。

過去消費者認識太平洋，往往聚焦於排油煙機等核心設備。但廚房運作實則是一個風、溫、濕、流動空氣的整體場域。若只有抽油煙器吸走表面煙氣，而忽略蒸氣、水氣、熱氣在櫃體與空氣中的穿透與擴散，往往造成木作受潮、黴菌、櫃門變形、操作不便等隱性問題。

因此，太平洋從「風場控制」出發，不只是專做油煙機，而是希望能提供整廚房的空氣動線整合方案。這次推出的炊飯器收納櫃，正是以「風場為核心」來設計：讓風不止抽掉油煙，也能在櫃內「乾掉水氣／循環通風」，成為廚房的新市場切入點。

太平洋廚電指出，蒸氣與濕氣滯留櫃體內長期水氣使木作膨脹、黴菌、生鏽，對電器壽命有負面影響。櫃內配置多點濕度感測器，當濕度過高時啟動排風循環，可以保持乾爽。

另外，熱能與電流異常不可見，電器過熱或電流不穩可能造成跳電、機體損壞或安全隱憂。整合電流、溫度偵測模組，在異常時可以主動防護或警示。

小電器無處放，常見飯鍋、蒸鍋、烤箱等位置難以安排，擺在檯面又佔空間。模組化的抽屜／托盤與強化玻璃門板設計，可以兼顧擺放與展示機能。

太平洋廚電表示，這樣的設計，不是單純把科技「塞入」收納櫃，而是反過頭來：從電器運作與空氣動線出發，讓收納櫃同時具有「智慧保護」功能。

以三重偵測模組為例，包含電流、溫度與濕度傳感器，能即時讀取炊飯器運作狀態與環境參數。當任一數值出現異常時，系統將啟動通風或防護機制。

自動排風系統使用靜音馬達，搭配動態風速與時間控制機制，能針對櫃內濕度與熱度調整通風策略，採用隱藏式風道設計，讓整體外型保持輕盈通透感，不刺眼、不突兀，與廚房整體風格融為一體。

至於櫃內托盤，採用SUS304不鏽鋼，防腐耐熱；門板使用強化玻璃，能耐溫差與日常使用衝擊，對於材質質感的要求，櫃面、托盤、滑軌等皆選用耐用、易清潔、質感佳的材料。

另外，托盤與架構可依電器尺寸拆卸、移動。櫃內亦搭配LED照明，自動點亮提升操作便利性，櫃內托盤皆可拆卸或更換，方便後續維護或升級。若未來技術更新，也可以替換模組而不必整櫃淘汰。