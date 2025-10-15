快訊

帥又美陳庭妮拎迷你金色Lady Dior包添貴氣 盼胡宇威帶回全家首座金鐘

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Dior品牌大使陳庭妮出席Dior 2026早春度假系列預覽酒會。記者林士傑／攝影
Dior品牌大使陳庭妮出席Dior 2026早春度假系列預覽酒會。記者林士傑／攝影

Dior於今（10月15）日假台北大同大學尚志教育研究館舉辦舉辦2026早春度假系列預覽酒會，現場以古典建築古蹟襯托華服，重現今年五月羅馬大秀如夢似幻的氛圍。包括Dior品牌大使陳庭妮、曾敬驊、詹子萱、牧森、韓寧多位名人均盛裝出席。

身穿燕尾服搭配經典小黑裙的陳庭妮，笑說自己今天穿帶著渡假心態來逛古蹟，羅馬也恰是她心目中一直想去的渡假勝地。她喜歡本季設計結合男裝元素的俐落帥氣和女生的優雅柔美，最鍾愛和她高個子形成反差的迷你款Lady Dior包，這季的特色是在白色包款上鑲嵌金色的線條，拎著就增添高級貴氣。

身穿藍襯衫搭配藍色棒球外套的曾敬驊，因為最近迷上登山運動，最喜歡穿起來舒服度極高的工裝褲。詹子萱則嘗試了一款跟自己平時風格不同的裙裝，給人耳目一新的感覺。牧森則是對於輕量化的科技材質運動鞋情有獨鍾。入圍金鐘獎最佳女主角的新生代演員韓寧表示，雖然本季主題是白色，但設計變化豐富讓人驚艷，玫瑰花和小蜜蜂造型耳環很有春天的氣息。

羅馬被稱為永恆之城，數百年來，啟發了無數電影、劇場、時尚與藝術的創作，包括Dior 2026早春度假系列。大秀的場景與服裝的細節，以「白色舞會」為靈感，整個系列介於高訂與成衣之間，以白色為主調，演繹多樣的材質與質地，並彰顯出剪裁。長禮外套與燕尾外套採用古典剪裁、擁有翻領中性背心、以及滾著黑邊的軍裝外套，搭配長而蓬鬆的裙裝、蕾絲洋裝或飾有浮雕紋理的長禮服。繁複華麗的刺繡，圖騰結合植物花飾浮雕、雷射雕刻的皮革蕾絲和鉤針洋裝，組成舞會的浪漫感與劇場感的魅力。

包款配件也延續了服裝如夢似幻的氣息。包括Lady Dior、Dior Toujours Vertical與D-Journey等近年熱賣的款式，都在早春系列中披上金屬光澤的新色，而呼應大秀以白色構成的夢幻氣息，全系列包款也都以嶄新的黑白配色亮相。從經典托特包形中脫胎而出全新Dior Voyage包，柔軟方便於肩背，又擁有超大的容量，融合了優雅與實用奢華的元素，是一款深具都會風情的必備流浪包。

Dior Twist大型蝴蝶結珠飾髮夾，27,000元。圖／Dior提供
Dior Twist大型蝴蝶結珠飾髮夾，27,000元。圖／Dior提供
詹子萱出席Dior 2026早春度假系列預覽酒會。記者林士傑／攝影
詹子萱出席Dior 2026早春度假系列預覽酒會。記者林士傑／攝影
D-Illusion裸色網紗3公分鞋跟長靴，55,000元。圖／Dior提供
D-Illusion裸色網紗3公分鞋跟長靴，55,000元。圖／Dior提供
Petit CD Lucky Baroque耳環，21,000元。圖／Dior提供
Petit CD Lucky Baroque耳環，21,000元。圖／Dior提供
Dioreve透明刺繡透明珍珠裝飾4公分貓跟高跟鞋，89,000元。圖／Dior提供
Dioreve透明刺繡透明珍珠裝飾4公分貓跟高跟鞋，89,000元。圖／Dior提供
D-Journey 金屬光澤金色皺褶Flat Macrocannage大型籐格紋小牛皮中型包，15萬5,000元。圖／Dior提供
D-Journey 金屬光澤金色皺褶Flat Macrocannage大型籐格紋小牛皮中型包，15萬5,000元。圖／Dior提供
Dior品牌大使陳庭妮出席Dior 2026早春度假系列預覽酒會。記者林士傑／攝影
Dior品牌大使陳庭妮出席Dior 2026早春度假系列預覽酒會。記者林士傑／攝影
Dior品牌大使陳庭妮出席Dior 2026早春度假系列預覽酒會。記者林士傑／攝影
Dior品牌大使陳庭妮出席Dior 2026早春度假系列預覽酒會。記者林士傑／攝影
Dior 2026早春度假系列以羅馬為靈感。圖／Dior提供
Dior 2026早春度假系列以羅馬為靈感。圖／Dior提供
Dior Lady D-joy 黑白配色Macrocannage大型籐格紋小牛皮迷你包，15萬5,000元。圖／Dior提供
Dior Lady D-joy 黑白配色Macrocannage大型籐格紋小牛皮迷你包，15萬5,000元。圖／Dior提供
Naughtily-D黑色網紗Millefiori刺繡3公分鞋跟踝靴，54,000元。圖／Dior提供
Naughtily-D黑色網紗Millefiori刺繡3公分鞋跟踝靴，54,000元。圖／Dior提供
Dior 2026早春度假系列是一場充滿詩意與幻想的「Bal de l'Imagination 想像之舞會」。圖／Dior提供
Dior 2026早春度假系列是一場充滿詩意與幻想的「Bal de l'Imagination 想像之舞會」。圖／Dior提供
Dior Tribales不對稱Dior Arabesque Cygne珠飾耳環，23,000元。圖／Dior提供
Dior Tribales不對稱Dior Arabesque Cygne珠飾耳環，23,000元。圖／Dior提供
Dior 2026早春度假系列設計交錯融合過去與現在。圖／Dior提供
Dior 2026早春度假系列設計交錯融合過去與現在。圖／Dior提供
Dior Toujours 深卡其色小羊皮立體花卉與流蘇小牛皮中型托特包，32萬元。圖／Dior提供
Dior Toujours 深卡其色小羊皮立體花卉與流蘇小牛皮中型托特包，32萬元。圖／Dior提供
Dior Arabesque獅子珠飾戒指，17,000元。圖／Dior提供
Dior Arabesque獅子珠飾戒指，17,000元。圖／Dior提供
Dior 2026早春度假系列以20世紀活躍於羅馬、巴黎與紐約的傳奇女性Mimì Pecci-Blunt為靈感核心。圖／Dior提供
Dior 2026早春度假系列以20世紀活躍於羅馬、巴黎與紐約的傳奇女性Mimì Pecci-Blunt為靈感核心。圖／Dior提供
Dior Dway蝴蝶印花涼鞋，25,000元。圖／Dior提供
Dior Dway蝴蝶印花涼鞋，25,000元。圖／Dior提供
韓寧出席Dior 2026早春度假系列預覽酒會。記者林士傑／攝影
韓寧出席Dior 2026早春度假系列預覽酒會。記者林士傑／攝影
Dior Jolie黑色Macrocannage籐格紋小羊皮迷你包，98,000元。圖／Dior提供
Dior Jolie黑色Macrocannage籐格紋小羊皮迷你包，98,000元。圖／Dior提供
Monsieur Dior黑色皺褶小牛皮樂福鞋，40,000元。圖／Dior提供
Monsieur Dior黑色皺褶小牛皮樂福鞋，40,000元。圖／Dior提供
Dior 2026早春度假系列形象廣告。圖／Dior提供
Dior 2026早春度假系列形象廣告。圖／Dior提供
Lady Dior漸層粉色Cannage籐格紋小羊皮迷你包款點綴水鑽吊飾，21萬5,000元。圖／Dior提供
Lady Dior漸層粉色Cannage籐格紋小羊皮迷你包款點綴水鑽吊飾，21萬5,000元。圖／Dior提供
曾敬驊出席Dior 2026早春度假系列預覽酒會。記者林士傑／攝影
曾敬驊出席Dior 2026早春度假系列預覽酒會。記者林士傑／攝影
Dior 2026早春度假系列形象廣告。圖／Dior提供
Dior 2026早春度假系列形象廣告。圖／Dior提供
牧森出席Dior 2026早春度假系列預覽酒會。記者林士傑／攝影
牧森出席Dior 2026早春度假系列預覽酒會。記者林士傑／攝影
Dior 2026早春度假系列形象廣告。圖／Dior提供
Dior 2026早春度假系列形象廣告。圖／Dior提供

