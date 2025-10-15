台中新光三越日本展盛大登場 小熊維尼蜂蜜日同步快閃

新光三越台中店周年慶16日開跑，今日由指標性活動「日本商品展」打先鋒，集結58家日本人氣名店陣容，加碼首度推出的5大潮流動漫IP限定展區，首日登場即湧現人潮，讓消費者體驗到最道地又潮流的日本魅力。新光三越預估，整檔14天展期，可望創造4,700萬元業績，較去年同期成長5%。

今天登場的日本商品展，其中有18家初登場，最值得朝聖的四大獨家必吃美食，包括日本在地人推薦湯頭散發天然鮮味的「香魚拉麵名店─鮎ラーメン」、以獨特「亂刀裁切式」手切麵條聞名的「會津奈良屋蕎麵麵」，以及選用北海道七星米的「星飯糰むすび」，北海道原汁原味手藝的「札幌湯匠」，每一道都展現日本飲食文化的精髓。

至於甜點與伴手禮，更是日本展必買重點，例如日本百年蝦餅品牌「坂角總本舖」，嚴選天然海蝦香氣濃郁口感酥脆、北海道夢幻甜點且年銷破百萬個的「奶油生起司蛋糕」、「北海道商店哈密瓜果凍」等，全是訪日必吃甜品，如今不必飛日本，全都網羅。

值得一提的是，為吸引年輕客群，今年首次規劃「日本超人氣動漫IP」主題展區，包括航海王、排球少年、吉伊卡哇、葬送的芙莉蓮、麵包超人等5大潮流IP華麗登場，今日一開展，各家粉絲齊湧現，會場人頭攢動。

日本職人創新與傳統工藝品獨有的風格文化，更值得消費者細細品味，包含享譽全球的匠人工藝「大淵銀器」、光澤亮麗的「天成珍珠」及精手工細做「星野民藝」。

展覽期間，新光三越APP同步推出「線上日本展」，精選多款日本美食與限定優惠，隨時都能輕鬆入手話題好物。消費滿額還可兌換日式伴手禮乙份，消費滿2000贈万葉和茶「宇治焙茶包」或中琉物產 焦糖甘藷塊(二選一)。無論是吃的、逛的還是收藏，都能一次滿足，體驗最道地的日本風味與文化。

另外，繼今年8月在台北場引爆粉絲熱潮後，Norns樂恩仕公司也宣布，「Norns小熊維尼蜂蜜日」快閃主題店即日起至11月17日，在台中新光三越9樓廣場療癒登場。此次活動不僅接棒台北的熱烈迴響，更配合台中新光三越重新營業，帶來更多獨家商品與互動驚喜。

樂恩仕表示，活動現場將維尼的蜂蜜世界實體化，打造多個不容錯過的體驗亮點，粉絲們可以在「Hunny Work House蜂蜜手作區」發揮創意，將精緻的刺繡貼布與包袋熨燙組合，打造專屬於自己的風格小物。

此外，現場還設有主題「韓式拍貼機」，提供5個主題共15款豐富相框，讓粉絲與好友們留下獨一無二的趣味紀念；而等身大的維尼與小豬公仔更是必拍亮點，搭配溫馨的相框設計，讓人彷彿置身百畝森林。