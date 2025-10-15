萬聖節「蝙蝠蛋塔、蜘蛛菠蘿包」上桌！王品西堤「變裝免費吃炸雞」

萬聖節將至，各式搞怪餐點、變裝優惠也紛紛出爐。王品旗下的「西堤」不僅推出新料理，還推出變裝用餐活動，可免費加贈「BBQ醬烤起司炸雞」。「品田牧場」則有萬聖節限定「蘋果鬼鬼和霜淇淋」登場。至於緯豆集團旗下的「點點心」、「忠青商行」、「炒湘湘」，也各自以招牌餐點為基礎，推出蜘蛛菠蘿包、搞蝦鬼棺材板、萬聖爆炒鮮牛肉等應景餐點，更能呼應萬聖節的詭譎氣氛。

「西堤」即日起換上秋冬新菜，推出多款主餐、湯品和甜點等附餐。例如「起司肉肉控鐵板牛排」將骰子牛淋上濃郁起司，帶來鹹香交融的滋味。另外主餐加價188元，還可升級「香草起司厚切菲力」。其他附餐、甜點還有「牛肉火腿生菜沙拉佐凱薩醬」、「海鮮巧達濃湯」、「巧克力袋佐香草冰淇淋」、「奶凍佐莓果醬」和「焦糖起司塔」等選擇。即日起至10月31日，凡身著趣味變裝到店內用2客套餐，招待「BBQ醬烤起司炸雞」一份。

「品田牧場」本季推出內用限定套餐「起司瀑布蔬脆豬排」和「松露蕈菇照燒雞腿排」，呈現各具特色的風味，套餐價378元起。10月17日至10月31日期間，消費任一套餐，加價59元就能擁有萬聖節限定「蘋果鬼鬼和霜淇淋」。10月29日至10月31日，國小以下孩童內用再送「萬聖節主題氣球」，送完為止。

緯豆集團旗下「點點心」、「忠青商行」、「炒湘湘」，自10月16日至10月31日期間，共同推出萬聖節限定美食。其中點點心以經典小點為基礎，加上可愛又恐怖的外型，推出「萌鬼蝙蝠蛋塔」、「蜘蛛菠蘿包」、「黑俠豬仔包」、「幽靈南瓜球」等餐點，每份98元起。將眷村家常料理結合台式手法的「忠青商行」，則是打造「搞蝦鬼棺材板」、「黑皮椒麻鮮蝦水餃」，為台味料理增加暗黑風格。