快訊

狂喝3瓶金門高粱…通緝犯北車大廳性侵港女 警證實兩人為朋友關係

M5 MacBook Pro、iPad Pro蘋果3新品無預警登場！規格、定價一次看

臨時停火48小時！與阿富汗達成協議 巴基斯坦：停火是應對方要求

萬聖節「蝙蝠蛋塔、蜘蛛菠蘿包」上桌！王品西堤「變裝免費吃炸雞」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
凡身著趣味變裝到西堤內用2客套餐，招待「BBQ醬烤起司炸雞」一份。圖／王品提供
凡身著趣味變裝到西堤內用2客套餐，招待「BBQ醬烤起司炸雞」一份。圖／王品提供

萬聖節將至，各式搞怪餐點、變裝優惠也紛紛出爐。王品旗下的「西堤」不僅推出新料理，還推出變裝用餐活動，可免費加贈「BBQ醬烤起司炸雞」。「品田牧場」則有萬聖節限定「蘋果鬼鬼和霜淇淋」登場。至於緯豆集團旗下的「點點心」、「忠青商行」、「炒湘湘」，也各自以招牌餐點為基礎，推出蜘蛛菠蘿包、搞蝦鬼棺材板、萬聖爆炒鮮牛肉等應景餐點，更能呼應萬聖節的詭譎氣氛。

「西堤」即日起換上秋冬新菜，推出多款主餐、湯品和甜點等附餐。例如「起司肉肉控鐵板牛排」將骰子牛淋上濃郁起司，帶來鹹香交融的滋味。另外主餐加價188元，還可升級「香草起司厚切菲力」。其他附餐、甜點還有「牛肉火腿生菜沙拉佐凱薩醬」、「海鮮巧達濃湯」、「巧克力袋佐香草冰淇淋」、「奶凍佐莓果醬」和「焦糖起司塔」等選擇。即日起至10月31日，凡身著趣味變裝到店內用2客套餐，招待「BBQ醬烤起司炸雞」一份。

「品田牧場」本季推出內用限定套餐「起司瀑布蔬脆豬排」和「松露蕈菇照燒雞腿排」，呈現各具特色的風味，套餐價378元起。10月17日至10月31日期間，消費任一套餐，加價59元就能擁有萬聖節限定「蘋果鬼鬼和霜淇淋」。10月29日至10月31日，國小以下孩童內用再送「萬聖節主題氣球」，送完為止。

緯豆集團旗下「點點心」、「忠青商行」、「炒湘湘」，自10月16日至10月31日期間，共同推出萬聖節限定美食。其中點點心以經典小點為基礎，加上可愛又恐怖的外型，推出「萌鬼蝙蝠蛋塔」、「蜘蛛菠蘿包」、「黑俠豬仔包」、「幽靈南瓜球」等餐點，每份98元起。將眷村家常料理結合台式手法的「忠青商行」，則是打造「搞蝦鬼棺材板」、「黑皮椒麻鮮蝦水餃」，為台味料理增加暗黑風格。

「炒湘湘」以奇幻女巫為靈感，呈現香辣迷人的神秘料理，包括有「萬聖爆炒鮮牛肉」、「鮮紅洛神女巫茶」、「牛二哥奶皇包」、「湘辣辣木桶豆花」等不同菜色，每份98～648元不等。

點點心推出一系列恐怖又可愛的萬聖節點心。圖／緯豆集團提供
點點心推出一系列恐怖又可愛的萬聖節點心。圖／緯豆集團提供
緯豆集團集結「點點心」、「忠青商行」、「炒湘湘」，推出一系列應景的萬聖節餐點。圖／緯豆集團提供
緯豆集團集結「點點心」、「忠青商行」、「炒湘湘」，推出一系列應景的萬聖節餐點。圖／緯豆集團提供
點點心「萌鬼蝙蝠蛋塔」2顆98元。圖／緯豆集團提供
點點心「萌鬼蝙蝠蛋塔」2顆98元。圖／緯豆集團提供
品田牧場推出萬聖節限定「蘋果鬼鬼和霜淇淋」。圖／王品提供
品田牧場推出萬聖節限定「蘋果鬼鬼和霜淇淋」。圖／王品提供
忠青商行推出「搞蝦鬼棺材板」，1個 98元。圖／緯豆集團提供
忠青商行推出「搞蝦鬼棺材板」，1個 98元。圖／緯豆集團提供

起司 萬聖節 料理

延伸閱讀

【動物冷知識】誰是動物界吵架王？研究：牠60%的交流都在吵

雙十連假開鍋潮！王品5大鍋物品牌火力全開 和牛壽司、台啤炒雞超吸睛

最低只要25元！排隊蛋塔夯店最新「迷你版千層蛋塔」開賣 迷你新尺寸「酥脆塔皮+奶香內餡」同樣吃得到

王品加速展店 青花驕進駐府城、風城 高雄陶板屋移新址迎賓

相關新聞

粉絲追韓星 花錢看演唱會只看到音樂脫口秀…公平會開罰

公平會在今天的委員會議通過，得藝室公司舉辦「AKMU：ON AIR IN TAIPEI」活動，刊載「演唱會」及「擔任AK...

月吸8000人！星宇機場貴賓室引進米其林餐點 「請客樓」下周率先進駐

星宇航空今宣布攜手寒舍集團，將米其林星級餐點引進桃園機場貴賓室，10月20日起將由獲米其林一星的「請客樓」率先呈現4道江...

第4季動能回升！星宇搶攻商務客、轉機客 交機助開歐美新航點

川普關稅政策衝擊航空業第2、第3季表現，但星宇航空策略長劉允富指出，第4季有大幅回升，重中之重的日本線恢復最快，北美線也...

強大新品真的來了！M5版MacBook Pro登場 AI效能飆3.5倍、續航力再突破

果真沒讓大家等太久，Apple稍早在官網發表了全新14吋MacBook Pro，首度搭載全新M5晶片，效能全面升級。M5...

帥又美陳庭妮拎迷你金色Lady Dior包添貴氣 盼胡宇威帶回全家首座金鐘

Dior於今（10月15）日假台北大同大學尚志教育研究館舉辦舉辦2026早春度假系列預覽酒會，現場以古典建築古蹟襯托華服...

萬聖節「蝙蝠蛋塔、蜘蛛菠蘿包」上桌！王品西堤「變裝免費吃炸雞」

萬聖節將至，各式搞怪餐點、變裝優惠也紛紛出爐。王品旗下的「西堤」不僅推出新料理，還推出變裝用餐活動，可免費加贈「BBQ醬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。