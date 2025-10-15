第4季動能回升！星宇搶攻商務客、轉機客 交機助開歐美新航點

川普關稅政策衝擊航空業第2、第3季表現，但星宇航空策略長劉允富指出，第4季有大幅回升，重中之重的日本線恢復最快，北美線也比前2季提升，東南亞線則相對穩定；劉允富說，首架A350-1000今年底交機，樂觀來說，明年下半年將開第1個歐洲航點，明年還有7至8架A350-1000，未來1至2年都會有新的北美航點。

星宇航空今宣布攜手寒舍集團，與榮獲米其林一星的「請客樓」，以及入選米其林指南的正宗粵菜「辰園」展開合作。

星宇航空策略長劉允富會後接受聯訪時表示，非常有信心貴賓室餐點在強強聯手下，刺激更多商務旅客來嘗試；在旅客組成上，轉機客是重要市場，盡管目前組成仍以國人居多，但轉機旅客使用貴賓室的頻率也愈來愈多，因此今年第二航也加入貴賓室。

劉允富說，商務客愈來愈多，因為半導體製造愈來愈多元化、國際化，且不僅這個產業，整個供應鏈及其周邊都有成長，自然而然就會促成搭機需求，這些客群商務客占最大部分，也看到非常明顯的成長趨勢。

在產品設計上，要提供給購買力強勁的旅客更多優質服務、體驗，競業在商務艙的產品提供也愈來愈優化，就可以說明商務旅行成長的空間。

針對第4季的動能，劉允富指出，由於川普關稅政策，第2季、第3季受到影響，但第4季已大幅回升，盼能回到預估的市場動能，因此第4季會比前2季成長很多，重中之重的「日本線」現在恢復最快，北美線也比前2季提升，至於東南亞則相對穩定。

針對鳳凰城航點部分，劉允富表示，星宇開閉鳳凰城最早、規畫籌辦一步一趨，用最穩定的腳步開航，從一開始宣布每的周3班，3月份增開到每周4班。

劉允富指出，星宇航空原本訂購的A350-1000共有8架，加上今年6月新增簽訂的10架，未來A350-1000機隊總數將達18架。

劉允富表示，歐洲航點，依照交機的時程，因延遲交機情況相當嚴重，目前比較樂觀是明年下半年開第一個歐洲航點。這個時間受限交機時程，距離下半年還有快一年的時間，在不受航權限制或已經取得航權的航點，都在做縝密的評估，盼踩線歐洲市場能順利，整個定位符合理想。

至於未來將布點的歐洲航點，劉允富笑說，已經有口袋名單，現在有航權包含義大利米蘭、芬蘭赫爾辛基、捷克布拉格，這些都有可能。

北美航點部分，A350-1000今年年底將交第1架，明年再交機7至8架，交機後在北美航點還有增加的空間，目前西岸部部署較完成，內陸、東岸都有機會，目前能確定的，就是未來1至2年都會有新的北美航點。