月吸8000人！星宇機場貴賓室引進米其林餐點 「請客樓」下周率先進駐

星宇航空今宣布攜手寒舍集團，將米其林星級餐點引進桃園機場貴賓室，10月20日起將由獲米其林一星的「請客樓」率先呈現4道江浙及川揚菜，其他菜色陸續推出，明年則由入選米其林指南的正宗粵菜「辰園」接棒，總計將推出17道新菜色。

根據星宇航空統計，星宇航空桃園機場貴賓室平均每天有250人次使用，每個月約有8000人次。星宇航空策略長劉允富表示，此次將新餐點引進桃園機場貴賓室，盼提升旅客搭機體驗，合作的餐廳菜系是因地制宜、配合當地風俗民情，目前也觀察到貴賓室使用率愈來愈高，代表將貴賓室優質化也是航空公司重要的競爭利器。

星宇航空執行長翟健華表示，星宇航空成立以來，已重新定義旅行的使命，真正美好的旅行是從地面體驗開始，無論是機上服務還是地面設施，盼都讓旅客感受到星宇航空用心。

翟健華指出，此次與寒舍集團合作，不僅是星宇航空首次將米其林及餐飲引進貴賓室，也是重新定義旅行使命的實踐。10月20日將率先與請客樓合作，用創意手法詮釋江浙及川揚菜，明年由連續多年入選米其林指南的辰園接棒，以創新呈現粵菜精髓，每項餐點都花了一年時間做出來，希望旅客在飛行前有美好記憶。

星宇航空表示，請客樓首波推出的「蘋果木煙燻牛肋排」僅限頭等艙貴賓室享用；「蒸籠小點（海味餃、素蒸餃）」可於第一、第二航廈貴賓室品嚐；「油潑ㄅㄧㄤˊㄅㄧㄤˊ麵」與「桂花芝麻湯圓」則為第二航廈貴賓室限定，其餘菜色包含「紅油白菜餃」、「酒香麻油雞煨飯」、「煳辣荔枝海虎蝦球」及「砂鍋四臣湯」則將陸續上線。

辰園蟬聯多年米其林指南入選餐廳，料理講究刀工與火候，展現「清、鮮、嫩、滑」的粵菜精神，明年也將餐點引進星宇貴賓室。