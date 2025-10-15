快訊

加100元「和牛肉盤多30％」！個人壽喜燒「牛喜」插旗新光三越A8

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
靈感源自日本九州博多的「水炊鍋」。圖／豊漁餐飲集團提供
靈感源自日本九州博多的「水炊鍋」。圖／豊漁餐飲集團提供

豊漁餐飲集團旗下個人鍋物品牌「牛喜 壽喜燒水炊鍋」，繼開設台北新光三越南西店、台中新光三越中港店之後，將於10月16日進駐信義新天地A8，提供個人壽喜燒、蛋液泡泡等特色招牌。為慶祝新店開幕，凡點購黑毛和牛套餐，加價100元即可享肉量升級30%。

「牛喜」A8店規劃有15個板前座席，以個人鍋物套餐的型態，提供「壽喜燒」與「水炊鍋」兩種日式鍋物，肉品並有日本黑毛和牛、梅花豬、桂丁雞等3種選擇，售價各為598、368、368元。主打的壽喜燒鍋採關西風，先以和牛牛油丁熱鍋後，翻炒洋蔥再灑上日本上白糖，並且淋入甜鹹的壽喜燒醬汁，即可再依個人喜好涮煮肉片與蔬菜。

除了肉品之外，店內的特色之一，就是將沾肉用的生蛋液，設計成為獨創的「蛋液泡泡」，質地輕盈綿密，而且更能夠完整沾附肉片。除了有原味蛋液泡泡外，亦有「松露風味蛋液泡泡」，更添整體風味層次。不僅蛋液泡泡可以無限續加，搭配套餐的白飯與飲品，亦皆採無限供應，帶來大大滿足感。

除了招牌壽喜燒，「水炊鍋」靈感源自日本九州博多，以雞骨與雞皮作為湯底基礎，並加入花東生米共同熬煮，滋味圓潤香醇。除了搭配肉品之外，亦可單點限量供應的「手工雞肉丸」，以雞胸肉、雞絞肉與紫蘇葉手工製成，適合搭配酸橘醬油、柚子胡椒品嚐。

不僅新開設牛喜A8店，旗下還擁有初魚、EIKA盈科、Impromptu by Paul Lee、季樂、長浜魚屋的豊漁餐飲集團，預計還將持續拓展牛喜版圖，預計插旗台北101、南港、板橋、新莊、桃園、中壢等地點，年底前將新撐8間分店。為慶祝新店開幕，活動期間凡點購「黑毛和牛套餐（598元）」，加價100元即可享「肉量升級30%」。

質地輕盈綿密的「蛋液泡泡」，乃是「牛喜」的獨創特色。圖／豊漁餐飲集團提供
質地輕盈綿密的「蛋液泡泡」，乃是「牛喜」的獨創特色。圖／豊漁餐飲集團提供
牛喜的壽喜燒鍋採關西風，先以和牛牛油丁熱鍋後，翻炒洋蔥再灑上日本上白糖，並且淋入甜鹹的壽喜燒醬汁。圖／豊漁餐飲集團提供
牛喜的壽喜燒鍋採關西風，先以和牛牛油丁熱鍋後，翻炒洋蔥再灑上日本上白糖，並且淋入甜鹹的壽喜燒醬汁。圖／豊漁餐飲集團提供
牛喜A8店正式進駐信義新天地A8，為品牌第三間分店。圖／豊漁餐飲集團提供
牛喜A8店正式進駐信義新天地A8，為品牌第三間分店。圖／豊漁餐飲集團提供
關西風的「壽喜燒」為牛喜的招牌。圖／豊漁餐飲集團提供
關西風的「壽喜燒」為牛喜的招牌。圖／豊漁餐飲集團提供

