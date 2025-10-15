快訊

胡宇威出國行李打包強迫症沒有「它」不行 老婆陳庭妮收納功力佔上風

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
胡宇威現身TUMI在台首間高端經典概念店煥新開幕。圖／TUMI提供
胡宇威現身TUMI在台首間高端經典概念店煥新開幕。圖／TUMI提供

商務、旅行與生活風格品牌TUMI在麗晶精品推出全台首間高端經典概念店，金鐘獎頒獎典禮前夕，胡宇威特別現身為出席TUMI剪綵站台，分享他即將出發旅行的下一站。

講到TUMI的好，胡宇威說「主要是出國或是遠距旅行一定會背，尤其是行李箱，也很喜歡19degree的流線感，升級版的鎖我也很喜歡，也即將要帶著TUMI去舊金山旅行，而且TUMI收納的夾層對我來說非常加分，當想要知道東西收哪裡時可以馬上找到，非常方便」。

談到旅行必帶，胡宇威說「保養品、襪子、球鞋、皮鞋我都一定要帶，我喜歡把各種風格的鞋子全帶上，但太太覺得沒必要帶皮鞋，但某一次剛好出遊時就接到工作，剛好就需要用到皮鞋」，他也不忘誇讚老婆陳庭妮「她很會折衣服，很會收納行李會打包的非常整齊」。

TUMI全新概念店以延伸式櫥窗設計呈現，結合LED螢幕與燈箱，打造視覺張力展示空間，店舖中央特別設置磁吸展示牆，呈現品牌的生活風格故事，與每一季新品背後的創作靈感與工藝細節。適逢品牌50周年之際，特別選擇經典Alpha以及19 Degree鋁合金系列代表產品，推出紅與黑的紀念配色版本。

本季TUMI男士系列迎來革新，靈感源自汽車設計美學的Arrivé 系列，今年推出全新進化版本Arrivé 4.0，融入多項創新設計如碳纖維細節裝飾及靜音磁吸拉鍊，讓體驗感再升級。

女士系列以全新配色與設計細節登場，本季焦點之一的Voyageur系列，特別推出TUMI Red經典紅，以鮮明色彩詮釋現代女性的魅力。

胡宇威現身TUMI在台首間高端經典概念店煥新開幕。圖／TUMI提供
胡宇威現身TUMI在台首間高端經典概念店煥新開幕。圖／TUMI提供
TUMI在台首間高端經典概念店位於麗晶精品。圖／TUMI提供
TUMI在台首間高端經典概念店位於麗晶精品。圖／TUMI提供
TUMI 高端經典概念店，當季新款陳列區。圖／TUMI提供
TUMI 高端經典概念店，當季新款陳列區。圖／TUMI提供

