西西里的義式浪漫與歡快 Dolce & Gabbana再現1980「娜姐」經典！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
2025秋冬的Rafia Fiori系列大膽突破秋冬對色彩的想像，創造出盛放的西西里島女子熱情。圖／Dolce & Gabbana提供
義大利時尚品牌Dolce & Gabbana是由兩位設計師暨創辦人Domenico Dolce與Stefano Gabbana所共同創立，品牌以華美的義式生活風格見長，並在今年於台北Bellavita開設品牌專門店，同時邀請知名韓星李洙赫站台。品牌近日乘勝追擊，以「西西里的印花寶藏」為主軸，發表了2025秋冬男女服裝與新品，再度呈現義大利西西里時髦人士的不羈、浪漫與熱情。

西元九世紀時阿拉伯層將陶藝技術傳播至義大利西西里島，而手繪的Maiolica陶瓷因而成為本季Maiolica印花的靈感、並結合九重葛的華麗紫色，同系列再加入花卉、藤蔓花紋（Arabesque）、自然元素，剪裁則運用1950、1960年代的高腰、短版設計，間接修飾身形，該系列並帶來包含印花短版襯衫、印花洋裝、蝴蝶結領絲質襯衫等單品。

Rafia Fiori系列則大膽突破秋冬對色彩的想像，運用繽紛花朵與拉菲草（Rafia），設計出泡泡袖的蝴蝶結襯衫、細褶傘狀裙、銀蓮花長裙，或花卉馬甲上衣，並可與牛仔裙、彩色條紋上衣混搭，創造出盛放的西西里島女子熱情。

也由於1988年時流行樂天后瑪丹娜（Madonna）的演唱會曾由Dolce & Gabbana打理服裝設計、並讓「飛彈裝束」一砲而紅，本季「Like a Virgin」系列不僅從流行樂天后的金曲名稱出發，眾多單品如別針丹寧外套、翻領拉鍊皮革夾克、蕾絲內衣、十字架長鍊更展現了一如名稱的純真但充滿熱情，讓丹寧成為一種女性心底的堅毅底氣，但又以蕾絲的通透細緻，展現女性的纖細柔情，其中別針丹寧外套上並鑲嵌了D&G品牌Logo、蝴蝶結、珍珠與蜂巢等豐富元素，剛柔並濟。

男裝系列則有Private Wardrobe系列，其西裝多為抽去內襯、或輕內襯結構，但依然保有俐落的肩線輪廓，並依劍領寬度不同、各有4扣或6扣的雙排扣設計，滿足不同場合的正式度需求；更為正式的西裝外套另有包含Sicilia、Martini等版型，部分並融入品牌D&G縮寫，成為藏入西裝面料的隱藏式簽名。

男裝單品另推薦了一套蕾絲外套與一雙皮革與麻料混合的樂福鞋，其中蕾絲外套擁有纖細的工藝細節，輕盈之外，並以繁複蕾絲花紋展現一如西西里男子的多情浪漫，異材質拼接樂福鞋則使用輕量化的麻料為鞋款材質，並在接縫處使用深色皮革，其中鞋面並以雙重貴金屬鑲嵌以帶品牌名稱Dolce & Gabbana的金屬裝飾，略為寬版的輪廓也符合亞洲男士腳掌、輕快走跳。

Dolce & Gabbana 2025秋冬系列已全面上市，可洽Bellavita品牌專門店，或電洽02-2722 7066、預約洽詢。

品牌大使、韓星丁海寅便曾身穿Maiolica系列上衣。圖／Dolce & Gabbana提供
珠寶別針丹寧外套，選用了珍珠、蝴蝶結、品牌D&G Logo與象徵豐盛甜美的蜂巢為元素，192,000元。圖／Dolce & Gabbana提供
品牌創辦人、設計師Domenico Dolce與Stefano Gabbana。圖／Dolce & Gabbana提供
華美的Rafia Fiori系列帶來泡泡袖的蝴蝶結襯衫、細褶傘狀裙、銀蓮花長裙等單品，並鼓勵一如西西里島女子的自由、熱情與混搭。記者釋俊哲／攝影
Maiolica九重葛紫色印花洋裝，10萬1,000元。圖／Dolce & Gabbana提供
黑色蕾絲內衣、亦可成為內搭式上衣造型，60,000元。圖／Dolce & Gabbana提供
Maiolica印花T恤，28,500元。圖／Dolce & Gabbana提供
以陶瓷技藝轉化為印花、並加上九重葛紫色的Maiolica系列，是Dolce & Gabbana 2025秋冬亮點之一。記者釋俊哲／攝影
異材質男士樂福鞋，27,750元。圖／Dolce & Gabbana提供
品牌 義大利 設計師

