快訊

通緝犯北車大廳性侵！檢方完成香港被害女子筆錄 將成關鍵證據

清寒大學生辦休學 疑繳不出1.8萬學費走絕路…最後僅1支手機送給弟弟

台積電正加速建立2奈米產能？ASML財報曝玄機 台積電ADR盤前漲逾4%

南紡周年慶開跑 祭出滿千送百、目標衝刺18億業績

聯合報／ 記者林伯驊萬于甄／台南即時報導
台南南紡購物中心今宣布周四起至11月5日啟動11周年慶首波檔期，目標達成18億元業績目標。圖／南紡提供
台南南紡購物中心今宣布周四起至11月5日啟動11周年慶首波檔期，目標達成18億元業績目標。圖／南紡提供

各大百貨進入周年慶檔期，台南南紡購物中心今宣布周四起至11月5日啟動11周年慶首波檔期，A1、A2館8大時尚生活大店與超過400個國際知名品牌祭出滿千送百無上限回饋，目標達成18億元業績目標。

南紡購物中心副總經理楊鈵彥表示，今年同時加碼會員卡及聯名卡滿額好禮、指定業種優惠，以及心心集樂趣等多重驚喜，單筆最高可享滿6000元送1200元，相當於20%回饋，可望在台南百貨界周年慶大戰掀起高潮。

南紡購物中心總經理莊景堯率副總經理楊鈵彥、蔣宜宸、台南紡織集團侯郁琳等人出席周年慶誓師大會，揮棒擊向象徵「衝破18億」的巨型棒球，寓意業績再創高峰，

南紡購物中心表示，16日至22日展開預購，正檔期於23日至11月5日登場；預購及正檔期於兩館指定店櫃購滿3000元送300元電子抵用券、於A1館大家電指定店櫃購滿1萬元送1千元電子抵用券、8大時尚生活大店同享滿3000元送300元電子抵用券。

於兩館指定店櫃刷南紡聯名卡，或持會員紡卡，在特定日期、櫃位，有另外加碼滿額送商品提貨單或電子抵用券；點數也有大回饋活動；16日至11月19日展開「全館心心集樂趣」，持會員紡卡於兩館會員集點店櫃，消費滿額回饋心心可換點數、好禮。

此外，迎接萬聖節，南紡購物中心推一系列活動，24日將舉辦「萌鬼出任務」，邀請百位裝扮成可愛鬼怪的小朋友遊行；25日至26日，A1館5F星空綠廊登場「搗蛋鬼市集」，A2館1F南紡廣場則舉辦「南Chill氣泡音樂節」；18日至19日，A2館1F南紡廣場推出「臺南SING時代之歌」音樂活動。

台南南紡購物中心今宣布周四起至11月5日啟動11周年慶首波檔期，目標達成18億元業績目標。圖／南紡提供
台南南紡購物中心今宣布周四起至11月5日啟動11周年慶首波檔期，目標達成18億元業績目標。圖／南紡提供
台南南紡購物中心今宣布周四起至11月5日啟動11周年慶首波檔期，目標達成18億元業績目標。圖／南紡提供
台南南紡購物中心今宣布周四起至11月5日啟動11周年慶首波檔期，目標達成18億元業績目標。圖／南紡提供

周年慶 台南 百貨

延伸閱讀

宏匯廣場41品牌新登場參戰周年慶！全館滿3000送400 聯名卡再加送100

台中新光三越復業加周年慶 釋出100職缺薪資上看42K

鞋全家福周年慶全面85折

台中新光三越周年慶重磅登場 25天平均每天要進帳1.9億元

相關新聞

南紡周年慶開跑 祭出滿千送百、目標衝刺18億業績

各大百貨進入周年慶檔期，台南南紡購物中心今宣布周四起至11月5日啟動11周年慶首波檔期，A1、A2館8大時尚生活大店與超...

新光三越×伊勢丹聯手三年打造 東京台北風格連線SKM MEN'S潮亮相

台灣百貨時尚新局，新光三越攜手日本伊勢丹百貨ISETAN MEN'S跨國合作，在信義A9三樓打造全台首座、600坪空間以...

麥卡倫信義A19開展！沉浸式五感體驗 打造風格新地標

誕生於1824年的頂級蘇格蘭威士忌傳奇品牌「麥卡倫（The Macallan）」，以對工藝與風味的極致追求，擁有「雪莉王...

CAMPER 50周年！風格足跡50載聯手喜事國際 華山文創四日快閃一次看

創立於1975年的西班牙鞋履品牌CAMPER今年喜逢品牌50周年紀念，品牌並自1997年由喜事國際代理引進至今。今日CA...

台中新光三越週年慶將登場 日本商品展先開跑

台中新光三越百貨週年慶明天開跑，指標性活動「日本商品展」今天先登場，除集結58家人氣名店，並首度推出5大動漫IP限定展區...

靜奢知性風格者愛包！Cafuné全新快閃店進駐遠百信義A13秋冬新包登場

香港設計師品牌Cafuné，以簡約摩登的皮革包袋設計聞名。今年品牌創立十周年之際，開啟全新篇章，並於即日起至2026年1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。