南紡周年慶開跑 祭出滿千送百、目標衝刺18億業績

各大百貨進入周年慶檔期，台南南紡購物中心今宣布周四起至11月5日啟動11周年慶首波檔期，A1、A2館8大時尚生活大店與超過400個國際知名品牌祭出滿千送百無上限回饋，目標達成18億元業績目標。

南紡購物中心副總經理楊鈵彥表示，今年同時加碼會員卡及聯名卡滿額好禮、指定業種優惠，以及心心集樂趣等多重驚喜，單筆最高可享滿6000元送1200元，相當於20%回饋，可望在台南百貨界周年慶大戰掀起高潮。

南紡購物中心總經理莊景堯率副總經理楊鈵彥、蔣宜宸、台南紡織集團侯郁琳等人出席周年慶誓師大會，揮棒擊向象徵「衝破18億」的巨型棒球，寓意業績再創高峰，

南紡購物中心表示，16日至22日展開預購，正檔期於23日至11月5日登場；預購及正檔期於兩館指定店櫃購滿3000元送300元電子抵用券、於A1館大家電指定店櫃購滿1萬元送1千元電子抵用券、8大時尚生活大店同享滿3000元送300元電子抵用券。

於兩館指定店櫃刷南紡聯名卡，或持會員紡卡，在特定日期、櫃位，有另外加碼滿額送商品提貨單或電子抵用券；點數也有大回饋活動；16日至11月19日展開「全館心心集樂趣」，持會員紡卡於兩館會員集點店櫃，消費滿額回饋心心可換點數、好禮。