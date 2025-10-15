快訊

新光三越×伊勢丹聯手三年打造 東京台北風格連線SKM MEN'S潮亮相

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
日系極簡與潮流跨界的代表品牌SOPH.。圖／新光三越提供
日系極簡與潮流跨界的代表品牌SOPH.。圖／新光三越提供

台灣百貨時尚新局，新光三越攜手日本伊勢丹百貨ISETAN MEN'S跨國合作，在信義A9三樓打造全台首座、600坪空間以「男性潮流選物」為核心的場域SKM MEN’S，結合超過110個品牌與東京買手精神，當中，有7成為台灣初登場品牌。今天SKM MEN'S場域初亮相，當中，從台灣紅到日本的機能潮流服飾品牌GOOPiMADE也選在SKM MEN'S推出首間實體店鋪，今天活動中即吸引許多品牌愛好者前往，排隊人潮從門口一路排到百貨門外長廊。

走進SKM MEN'S，明顯感受這裡獨樹一格的氛圍，店員也都各自展現了時髦穿搭功力。重磅品牌包括UNDERCOVER、N.HOOLYWOOD、SOPH.、C.P.COMPANY、GOOPiMADE五大設計師品牌齊聚。四大選品店進駐：包括香港潮流選物品牌OPEN DIALOGUE首登台、首家beautySTAGE lab精選超過50個男性香氛與保養品牌、鞋履選物STILE MIO、眼鏡概念店20/20 EYE HAUS。全新自營選物專區以編輯策展概念，集結超過20家台、日、歐美話題品牌，還有與東京同步的快閃策展空間等。

ISETAN MEN'S在東京新宿、京都、羽田機場都有據點，SKM MEN'S也是ISETAN MEN'S首度在海外推動的合作模式。SKM MEN'S的計畫進行了三年，不只是ISETAN MEN’S單向的對台時尚輸出，新光三越商品部東京辦事處經理國友崇裕指出，除了台灣百貨夥伴會定期到日本研修，日方也會派員到台灣學習、了解兩地市場，在商品經驗、環境與服務面三大主軸上，我們希望台日雙方優秀的DNA能結合在一起。

雙方合作勢必要經過理解與磨合，舉例來說，新宿的ISETAN MEN'S館樓層佈局走的是暗色系，但來到了台灣，便是台灣人習慣的明亮色系。國友崇裕說，只參考ISETAN MEN'S的經驗是不夠的，必須要結合新光三越才能做出SKM MEN'S的感覺。商品的部分，也不能只導入日本的品牌，也必須要有台灣厲害的品牌加入。

而新光三越在這裡也要改變過往經營銷售模式，打破空間、通透的樓層格局，這裡沒有傳統櫃位的限制，整層樓就是大型潮流選品店。新光三越A9店長王裕仁表示，這層樓從樓面人員開始就要了解商品與接觸顧客，我們希望在這層樓各品牌可以「交換客人」，而不是傳統品牌獨做生意的情況。

新光三越商品部MEN'S經理加藤郁子指出，新光三越打造SKM MEN'S或是投入自營，除了提供男士風格潮流場域外，也希望可以培養有潛力的品牌，以N.HOOLYWOOD為例，這個品牌當初也是在日本ISETAN MEN'S養成，從小眾市場成為指標潮牌；台灣的GOOPiMADE過去只做線上生意，也曾到過ISETAN MEN'S快閃而受到注目，這次便在SKM MEN'S推出首家實體店鋪，百貨可以成為品牌的推手也是一件很有成就感的事。

百貨過去擅長做女性生意，透過SKM MEN'S的誕生，新光三越攜手ISETAN MEN'S將解鎖男性時尚市場版圖，鎖定高階白領、潮流人士，提供台北、東京連線的風格場域，有望拉高男性客層來客與消費力。王裕仁指出，我們有信心SKM MEN'S將帶來男性新客至少成長30%～40％。

日本復古軍裝美學當代詮釋者N.HOOLYWOOD。圖／新光三越提供
日本復古軍裝美學當代詮釋者N.HOOLYWOOD。圖／新光三越提供
首波潮流快閃，NAMESAKE。圖／新光三越提供
首波潮流快閃，NAMESAKE。圖／新光三越提供
首家beautySTAGE lab精選超過50個男性香氛與保養品牌。圖／新光三越提供
首家beautySTAGE lab精選超過50個男性香氛與保養品牌。圖／新光三越提供
鞋履選物STILE MIO。圖／新光三越提供
鞋履選物STILE MIO。圖／新光三越提供
從台灣紅到日本的機能潮流服飾品牌GOOPiMADE選在SKM MEN'S推出首間實體店鋪，今天活動吸引許多品牌愛好者前往，排隊人潮從門口一路排到百貨門外長廊。記者江佩君／攝影
從台灣紅到日本的機能潮流服飾品牌GOOPiMADE選在SKM MEN'S推出首間實體店鋪，今天活動吸引許多品牌愛好者前往，排隊人潮從門口一路排到百貨門外長廊。記者江佩君／攝影

