新光三越A9館攜手日本伊勢丹 600坪打造「男性潮流選物」新起點

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
新光三越台北信義新天地再度出招，宣告改寫台灣男士時尚版圖。圖／新光三越提供
新光三越台北信義新天地再度出招，宣告改寫台灣男士時尚版圖。新光三越攜手日本頂級百貨ISETAN MEN’S跨國合作，於A9館3樓打造全台首座以「男性潮流選物」為核心的時尚場域──SKM MEN’S，集結超過110個品牌、600坪空間與東京買手精神，將於10月16日正式開幕。

新光三越表示，這不僅是一層購物樓層，更是風格與態度的實驗場。從東京街頭、米蘭工坊到台北信義大道，時尚與生活在此交會成為新世代男性的日常語言。

SKM MEN’S的開幕代表台灣百貨業首度跨國與 ISETAN MEN’S聯手打造男性專屬時尚基地。空間設有「STYLE MASTER」設計師品牌專區，集結UNDERCOVER、N.HOOLYWOOD、SOPH.、C.P. COMPANY與台灣品牌GOOPiMADE五大品牌，呈現從街頭到伸展台的跨世代創作力。此外，自營選物區以編輯策展概念導入超過20家亞洲與歐美品牌，從日本山系 White Mountaineering、nanamica到台灣設計師CHIAHUNG SU、PROJECTbyH.等品牌，展現亞洲設計新勢力。

A9 3樓同時進駐四大選品品牌，包括香港潮流選物OPEN DIALOGUE、男性保養香氛專門店 beautySTAGE lab、鞋履選品STILE MIO及眼鏡概念店20/20 EYE HAUS，延伸至生活風格的全方位場域。另有冠軍級品牌CHLIV Coffee、小後苑 Backyard Jr.、ENOTECA共構「風格生活區」，讓時尚與品味並行。BOSS、TUMI、BRIEFING與BANG & OLUFSEN四大旗艦品牌亦同步登場，打造現代紳士完整樣貌。

值得一提的是，新光三越與ISETAN MEN’S聯手打造的快閃策展空間「POP-UP M」同步啟動，首波由台灣品牌NAMESAKE打頭陣，以「跨世代傳承」為主題推出限定系列，並設置 SERVICE ROOM提供專業造型服務。新光三越指出，SKM MEN’S是歷經三年籌備、連結東京與信義核心的新場域，將從A9館出發，成為台灣男性時尚與亞洲文化接軌的起點。

