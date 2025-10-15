快訊

麥卡倫信義A19開展！沉浸式五感體驗 打造風格新地標

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
麥卡倫以工藝、創意與創新為引，於10月31日在信義 A19 隆重推出年度品牌展覽「麥卡倫雪莉新裝360體驗」。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
誕生於1824年的頂級蘇格蘭威士忌傳奇品牌「麥卡倫（The Macallan）」，以對工藝與風味的極致追求，擁有「雪莉王者」美譽。品牌發展邁入第三個世紀，麥卡倫以創新精神為引，將於10月31日至11月16日在信義A19舉辦年度品牌特展「麥卡倫雪莉新裝360體驗」，以沉浸式五感體驗重現品牌風味誕生歷程，打造今年台北最具話題的風格新地標。

本次特展麥卡倫邀請國際設計大師David Caron，為經典酒款注入當代設計語彙，演繹傳統與創新交織的獨特魅力，更攜手闖入「2025亞洲50大酒吧（Asia's 50 Best Bars）」榜單的台北「The Public House」與來自高雄的「MALTAIL」酒吧，以麥卡倫經典雪莉風味為靈感，打造特展限定週末特調。

「麥卡倫雪莉新裝360體驗」特展命名中的「3」，象徵三大核心酒款——「經典雪莉桶」、「雙雪莉桶」與「臻彩系列」，亦呼應麥卡倫精神莊園與西班牙赫雷斯頂級雪莉酒的產地「雪莉三角洲」深厚連結；「6」代表品牌堅守2世紀的「六大標柱」；而「0」則寓意麥卡倫與自然共生的永續理念，以及業界唯一的完整雪莉橡木桶供應鏈，實踐對品質的極致追求。

「麥卡倫雪莉新裝360體驗」將以工藝、創意與創新為主題，完整解構品牌精髓。國際設計大師David Carson，以「感覺重於邏輯」的設計語彙，以解構、重譯、拼貼與不對稱美學，重組麥卡倫的歷史底蘊、雪莉橡木桶工藝與風味故事，為經典酒款帶來創新詮釋。現場逢周六、周日，設有品牌導覽專場，帶領威士忌愛好者探索麥卡倫的風味哲學與創新歷程，另有「大師講堂」活動，即日起開放於麥卡倫LINE 官方帳號預約。

「品飲麥卡倫，如同細細鑑賞藝術珍品。」麥卡倫創意總監Jaume Ferras表示：「『麥卡倫 雪莉新裝360體驗』不僅是對經典傳承的致敬，更象徵品牌邁向第三世紀的全新篇章，讓時間與創意在此交織出無限可能。」

◎「麥卡倫雪莉新裝360體驗」特展

．日期：2025年10月31日～11月16日

．時間：11:00～21:30（自由參觀）、18:30～21:30（周末派對）

．地點：台北信義 A19

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

風格新裝不僅致敬「雪莉王者」兩世紀以來的工藝傳承，更象徵麥卡倫以藝術視角，持續探索創意邊界。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫再度邀請國際設計大師 David Carson，以「感覺重於邏輯」的設計語彙，為重新演繹經典酒款帶來全新風格。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
