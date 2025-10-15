高雄餐飲業者攜國際名廚推餐會 搶攻高端餐飲市場

搶攻高端餐飲市場，高雄餐飲業者紛與知名餐廳合作，漢來美食今年秋冬攜手國際名廚與酒莊舉辦餐會；高雄義享時尚廣場宣布11月起「樂葵法式鐵板燒」正式進駐，即日起開放訂位。

漢來美食餐飲集團旗下「焰牛排館」將於11月14日至16日迎來東京米其林二星餐廳「ASAHINAGastronome」首度來台客座，由主廚朝比奈悟率領團隊共10人來台獻藝，完整將東京米其林二星餐廳的精神與細節原汁原味移師至高雄。

漢來美食發布新聞稿指出，為了此次來台，朝比奈悟還特別將位於東京的餐廳暫停營業，協同店內的甜點師、侍酒師等人一起來到高雄，將推出6道料理與1道甜點，並搭配6款佐餐酒，餐價每人1萬1800元，另加1成服務費，每餐限量50席。

漢來美食表示，另自11月14日至12月14日，全台漢來海港6家分店也將推出由朝比奈悟設計的限定料理「法式鴨肝襯香煎嫩雞」，將鴨肝以布蕾手法呈現，搭配香煎雞翅，讓顧客享用自助餐時也能感受星級料理的精緻魅力。

此外，漢來「PAVO餐酒館」也將於10月17日與美國納帕谷知名酒莊「Stag’s Leap Wine Cellars鹿躍酒莊」合作，舉辦主題餐酒會，酒莊代表將於現場逐一導飲，介紹酒款特色。此場餐價每人4280元另加1成服務費，僅為20名賓客服務。

高雄義享時尚廣場今天也宣布「樂葵法式鐵板燒」將於11月1日正式進駐，並於即日起開放限量訂位。自台中發跡的樂葵法式鐵板燒，以法式醬汁結合鐵板料理工法，備受美食愛好者推崇，繼新竹竹北店開幕後，也南進高雄展店。

根據高雄市經發局統計，近3年高雄餐飲業營業額年增率約10%至12%，其中高端餐飲與餐酒體驗型業態成長尤為顯著。高雄市場消費結構年輕化、消費金額提升，節慶與週末聚餐比例增加，進一步促使高價位餐飲品牌持續進駐。