通緝犯北車大廳性侵！檢方完成香港被害女子筆錄 將成關鍵證據

清寒大學生辦休學 疑繳不出1.8萬學費走絕路…最後僅1支手機送給弟弟

台積電正加速建立2奈米產能？ASML財報曝玄機 台積電ADR盤前漲逾4%

高雄餐飲業者攜國際名廚推餐會 搶攻高端餐飲市場

中央社／ 高雄15日電

搶攻高端餐飲市場，高雄餐飲業者紛與知名餐廳合作，漢來美食今年秋冬攜手國際名廚與酒莊舉辦餐會；高雄義享時尚廣場宣布11月起「樂葵法式鐵板燒」正式進駐，即日起開放訂位。

漢來美食餐飲集團旗下「焰牛排館」將於11月14日至16日迎來東京米其林二星餐廳「ASAHINAGastronome」首度來台客座，由主廚朝比奈悟率領團隊共10人來台獻藝，完整將東京米其林二星餐廳的精神與細節原汁原味移師至高雄。

漢來美食發布新聞稿指出，為了此次來台，朝比奈悟還特別將位於東京的餐廳暫停營業，協同店內的甜點師、侍酒師等人一起來到高雄，將推出6道料理與1道甜點，並搭配6款佐餐酒，餐價每人1萬1800元，另加1成服務費，每餐限量50席。

漢來美食表示，另自11月14日至12月14日，全台漢來海港6家分店也將推出由朝比奈悟設計的限定料理「法式鴨肝襯香煎嫩雞」，將鴨肝以布蕾手法呈現，搭配香煎雞翅，讓顧客享用自助餐時也能感受星級料理的精緻魅力。

此外，漢來「PAVO餐酒館」也將於10月17日與美國納帕谷知名酒莊「Stag’s Leap Wine Cellars鹿躍酒莊」合作，舉辦主題餐酒會，酒莊代表將於現場逐一導飲，介紹酒款特色。此場餐價每人4280元另加1成服務費，僅為20名賓客服務。

高雄義享時尚廣場今天也宣布「樂葵法式鐵板燒」將於11月1日正式進駐，並於即日起開放限量訂位。自台中發跡的樂葵法式鐵板燒，以法式醬汁結合鐵板料理工法，備受美食愛好者推崇，繼新竹竹北店開幕後，也南進高雄展店。

根據高雄市經發局統計，近3年高雄餐飲業營業額年增率約10%至12%，其中高端餐飲與餐酒體驗型業態成長尤為顯著。高雄市場消費結構年輕化、消費金額提升，節慶與週末聚餐比例增加，進一步促使高價位餐飲品牌持續進駐。

美食 餐廳 料理

相關新聞

南紡周年慶開跑 祭出滿千送百、目標衝刺18億業績

各大百貨進入周年慶檔期，台南南紡購物中心今宣布周四起至11月5日啟動11周年慶首波檔期，A1、A2館8大時尚生活大店與超...

新光三越×伊勢丹聯手三年打造 東京台北風格連線SKM MEN'S潮亮相

台灣百貨時尚新局，新光三越攜手日本伊勢丹百貨ISETAN MEN'S跨國合作，在信義A9三樓打造全台首座、600坪空間以...

麥卡倫信義A19開展！沉浸式五感體驗 打造風格新地標

誕生於1824年的頂級蘇格蘭威士忌傳奇品牌「麥卡倫（The Macallan）」，以對工藝與風味的極致追求，擁有「雪莉王...

CAMPER 50周年！風格足跡50載聯手喜事國際 華山文創四日快閃一次看

創立於1975年的西班牙鞋履品牌CAMPER今年喜逢品牌50周年紀念，品牌並自1997年由喜事國際代理引進至今。今日CA...

台中新光三越週年慶將登場 日本商品展先開跑

台中新光三越百貨週年慶明天開跑，指標性活動「日本商品展」今天先登場，除集結58家人氣名店，並首度推出5大動漫IP限定展區...

靜奢知性風格者愛包！Cafuné全新快閃店進駐遠百信義A13秋冬新包登場

香港設計師品牌Cafuné，以簡約摩登的皮革包袋設計聞名。今年品牌創立十周年之際，開啟全新篇章，並於即日起至2026年1...

