CAMPER 50周年！風格足跡50載聯手喜事國際 華山文創四日快閃一次看

創立於1975年的西班牙鞋履品牌CAMPER今年喜逢品牌50周年紀念，品牌並自1997年由喜事國際代理引進至今。今日CAMPER並在華山文創園舉辦了「CAMPER 50周年紀念展」，除將多雙博物館等級的鞋履空運來台，現場並帶來拍貼機、官方出版物紀念區，重申「慢走、不要跑」（Walk, Don’t Run）的品牌風格訴求。

CAMPER歷史最早可源自鞋匠Antonio Fluxà，他在1877年從製鞋大城倫敦學藝結束回到家鄉、西班牙的馬略卡島（Mallorca）並成立了製鞋工作室。1975年，其孫Lorenzo Fluxà承襲了家族技藝與情感並成立了CAMPER，開山之作便從馬略卡島的農夫鞋得到靈感創作出第一只鞋履Camaleón，重新定義了舒適、中性與自由：一種不為性別、風格拘束的自在。

此後CAMPER先在1981年於巴塞隆納開設首間門市，1988年創作出色彩不對稱的Twins系列，帶人反思獨立與自我；1994年CAMPER與知名西班牙藝術家米羅基金會合作，發表了TWINS Artista x Joan Miró；西元2000年，Camper同時將設計玩心聚焦在材質與色彩，設計師Marti Guixe從日本的「侘寂」（Wabi-Sabi）美學得到啟發，創作出結合塑膠外在、布面內襯的Wabi鞋款，品牌更大玩諧音梗，從「進行中的作品」（work in progress）改造提出walk in progress的概念。此後品牌再於2006年發表童裝，2009年與德國設計師Bernhard Willhelm合作發表Himalayan高筒靴，2012年更由品牌第四代傳人Miguel Fluxà接手執行長，成立實驗風格鮮明的CAMPERLAB並邀請設計師Achilles Ion Gabriel成為創意總監。

值得一提的是、也是在1997年，CAMPER並由喜事國際正式引進台灣，包含2004年開始台北仁愛店、2006進駐敦南誠品、2007開設信義安和店，此後包含2018年與福斯Volkswagen合作春夏新品發表，2019年舉辦Timelessness台灣青年創作展，堅定點燃新世代的創意花火。

本次CAMPER 50周年不僅帶來品牌雜誌主題展間、限定拍貼機，更一次展示了19雙膾炙人口的設計：1975年的Camaleón、1988年的Twins、1995年的暢銷之作Pelotas、2000年問世的Wabi、為不少攝影師所喜愛可更換橡膠鞋楦的Junction、2024的Roku、2025的鮮紅色Kobarah，帶人快速回顧CAMPER的50年風格足跡。