聽新聞
0:00 / 0:00
靜奢知性風格者愛包！Cafuné全新快閃店進駐遠百信義A13 秋冬新包亮相
香港設計師品牌Cafuné，以簡約摩登的皮革包袋設計聞名。今年品牌創立十周年之際，開啟全新篇章，並於即日起至2026年1月5日於遠百信義A13一樓帶來全新形象概念快閃店，同步展出2025秋冬全新系列包款，帶給靜奢質感、知性風格愛好者的包款新選擇。由於品牌目前在台灣還未正式展店，可趁快閃店展開時把握時間前往體驗。
在遠百A13全新形象快閃店中，Cafuné帶來2025秋冬兩大全新設計：靈感源自日本摺紙藝術的Ori Tote系列，以及以貝殼形態為靈感的Soft Fold Bag系列，同樣展現Cafuné對結構美學與自然語彙的精緻詮釋。此外，多款經典熱銷包款亦推出秋冬新色。
全新Ori Tote系列，靈感源自日本摺紙藝術Origami，「Ori」包身線條簡約流暢，兩側褶皺呼應摺紙工藝，幾何造型中揉合自然意象：管狀手柄勾勒植物莖稈的弧度，葉形繩結象徵成長與蛻變。包款選用頂級義大利納帕皮革 (Nappa) 製作，輕盈柔軟同時保持立體輪廓。黑色、柚木棕兩款色選，優雅又能融入日常。
另一新款Soft Fold Bag，靈感源自貝殼的自然蛻變之美，以柔軟納帕皮革打造，飽滿輪廓隨著使用自然收放，展現慵懶優雅的流動線條。葉形繩結延續品牌語言，同時可自由調節肩帶長度，輕鬆切換多樣背法，兼具休閒與精緻氣質。推出黑色與燕麥白兩款色選。
Cafuné對經典波士頓包的現代詮釋Small Asra漫遊包，以頂級義大利麂皮與光滑小牛皮製成，2025秋冬呈現本季新色赤陶色；實用與設計兼備的Drop Hobo換上2025年度代表色摩卡棕；奶杏色在今年秋冬也正式加入Cafuné Medium Stance系列。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言