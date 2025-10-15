靜奢知性風格者愛包！Cafuné全新快閃店進駐遠百信義A13 秋冬新包亮相

香港設計師品牌Cafuné，以簡約摩登的皮革包袋設計聞名。今年品牌創立十周年之際，開啟全新篇章，並於即日起至2026年1月5日於遠百信義A13一樓帶來全新形象概念快閃店，同步展出2025秋冬全新系列包款，帶給靜奢質感、知性風格愛好者的包款新選擇。由於品牌目前在台灣還未正式展店，可趁快閃店展開時把握時間前往體驗。

在遠百A13全新形象快閃店中，Cafuné帶來2025秋冬兩大全新設計：靈感源自日本摺紙藝術的Ori Tote系列，以及以貝殼形態為靈感的Soft Fold Bag系列，同樣展現Cafuné對結構美學與自然語彙的精緻詮釋。此外，多款經典熱銷包款亦推出秋冬新色。

全新Ori Tote系列，靈感源自日本摺紙藝術Origami，「Ori」包身線條簡約流暢，兩側褶皺呼應摺紙工藝，幾何造型中揉合自然意象：管狀手柄勾勒植物莖稈的弧度，葉形繩結象徵成長與蛻變。包款選用頂級義大利納帕皮革 (Nappa) 製作，輕盈柔軟同時保持立體輪廓。黑色、柚木棕兩款色選，優雅又能融入日常。

另一新款Soft Fold Bag，靈感源自貝殼的自然蛻變之美，以柔軟納帕皮革打造，飽滿輪廓隨著使用自然收放，展現慵懶優雅的流動線條。葉形繩結延續品牌語言，同時可自由調節肩帶長度，輕鬆切換多樣背法，兼具休閒與精緻氣質。推出黑色與燕麥白兩款色選。