台中新光三越週年慶將登場 日本商品展先開跑

中央社／ 台中15日電

台中新光三越百貨週年慶明天開跑，指標性活動「日本商品展」今天先登場，除集結58家人氣名店，並首度推出5大動漫IP限定展區，另外多家大型百貨也有活動將登場。

台中新光三越百貨9月底重新復業後，首檔週年慶活動將於16日起登場，在週年慶之前，今天起先推出日本商品展，集結58家日本人氣名店，其中18家初登場，更首度推出5大潮流動漫IP限定展區，盼讓民眾感受道地又潮流的日本魅力。

新光三越表示，今年首次規劃「日本超人氣動漫IP」主題展區，包括航海王、排球少年、吉伊卡哇、葬送的芙莉蓮、麵包超人等，一次滿足美食愛好者與動漫迷，帶來吃得到、買得到、玩得到的全方位體驗，讓民眾感受最豐富的日本風情。

中友百貨公司與彰化市公所舉辦的「中友獻愛in彰化 生活市集」，將於18日下午在彰化市成功公園登場，展出來自日本津山市、小松市、玖珠町、余市町及森町等地的特色商品與文創好物，讓民眾免出國即可體驗濃厚日式風情。

台中大遠百週年慶壓軸週末活動接續登場，18日於1樓時尚廣場舉辦「奇哥嗶嗶車比賽」，邀請家長帶著寶貝一起換上可愛造型挑戰60秒限時競速；19日在同場地舉行「童心王國舞會」，由恬恬卡通劇團帶來熱力四射的舞蹈演出，讓大家感受歡樂氛圍。

