星宇航空桃園機場貴賓室 引進米其林星級餐飲

星宇航空（2646）執行長翟健華15日宣布，桃園機場貴賓室引進米其林星級餐飲攜手寒舍集團請客樓、辰園打造旅程「星」體驗 。

星宇航空策略長劉允富表示，第3季受到日本大地震及關稅疑慮影響旅客出遊意願，第4季營運已明顯回升。

市場展望，星宇航空執行長翟健華表示，此次合作不僅是雙方對生活品味共鳴，更是星宇航空首次將米其林星級餐廳菜色正式引進機場貴賓室。前置籌備作業歷時一年，考量到旅客登機後仍有完整餐飲服務，貴賓室菜色特別著重精緻、細膩且份量適中，讓貴賓室不再只是候機的空間，而是一場融合文化、美學與美食的藝術饗宴。

劉允富表示，星宇持續看好航空產業觀光及商務需求，明年將新開航歐洲線，包含布拉格、米蘭等都是口袋評估名單；長期看好北美轉機市場商機，不斷的深化布局，北美市場未來1-2年也將評估往內陸或東岸新闢航點，擴大航網佈局跟航班綿密度。

星宇航空新機陸續加入，成為推升明年營運成長的新動能，訂購10架A350-1000新機部分，今年預計交機1架，明年5架；原先規劃將於2027年交機的貨機將，可能遞延至2028年交機。

翟健華表示，星宇航空桃園機場貴賓室餐點迎來全新升級，15日宣布攜手寒舍集團，將星級料理引進貴賓室，讓旅客在起飛前即能品味「星」動時刻。星宇航空將分別與榮獲米其林一星的「請客樓」及以入選米其林指南的正宗粵菜「辰園」展開深度合作，把頂尖佳餚帶入旅客啟程前的每一刻。

10月20日起，旅客將率先於貴賓室品嚐到請客樓團隊精心打造的招牌美饌，辰園則將於明年接續呈現。

榮獲《臺灣米其林指南》一星的「請客樓」，以江浙與川揚料理見長，擅長將經典工藝融入創新巧思，展現細緻風味與獨特層次。首波推出的「蘋果木煙燻牛肋排」僅限頭等艙貴賓室享用，嚴選美國帶骨牛小排，以蘋果木煙燻提香，肉質軟嫩多汁；「蒸籠小點（海味餃、素蒸餃）」可於第一、第二航廈貴賓室品嚐，兼具鮮美與清爽，滿足不同旅客需求；「油潑ㄅㄧㄤˊㄅㄧㄤˊ麵」與「桂花芝麻湯圓」則為第二航廈貴賓室限定，以手工寬麵搭配油潑辣香、酸爽麻辣層次分明，並以桂花蜜湯底襯托香濃芝麻的溫潤甜香，帶來多元風味體驗。