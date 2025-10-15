快訊

34歲創作歌手罹罕病離世 症狀太像感冒「鼻塞、頭痛」易延誤治療

獨／無懼北市府施壓！北士科T17、T18動土儀式倒數計時 最快這2日啟動

北車大廳通緝犯公然性侵 馬籍遊客2樓目擊報案：很震驚竟無人發現

灰灰、黑黑、黑白還是黑紅？OMEGA「月之暗面」七連發 將黑實踐到底

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
「黑黑」款OMEGA超霸系列月之暗面腕表，不僅面盤從指針、刻度、細節全面「染黑」，翻開背面的9900同軸擒縱大師天文台認證機芯並經「黑化」處理，正港黑到「芯」裡。圖／OMEGA提供
「黑黑」款OMEGA超霸系列月之暗面腕表，不僅面盤從指針、刻度、細節全面「染黑」，翻開背面的9900同軸擒縱大師天文台認證機芯並經「黑化」處理，正港黑到「芯」裡。圖／OMEGA提供

陰影的存在，或正凸顯了光線的明亮感受。瑞士鐘表品牌歐米茄（OMEGA）以「月之暗面」為主題發表了全新七只表款、四種面盤設計，不僅全數使用精密與高性能兼備的大師天文台同軸擒縱機芯，更以重新設計的橡膠或尼龍表帶，提昇表款在精密之外的優渥配戴體驗。

曾擁有「登月」歷史的OMEGA Speedmaster超霸登月表在1968年另有一段小故事，彼時太空船「阿波羅號」甫進行人類史上首度載人環繞月球的任務，由於航行月球其中一側時太空船將暫時失去與地球聯繫，太空人Jim Lovell於是留下一句經典的通訊紀錄：「We’ll see you on other side」；不僅象徵人類勇於踏入黑暗、探索未知，更帶來無窮的哲學性聯想。

OMEGA曾在2013年首度發表全黑、陶瓷版本的「月之暗面」超霸登月表，叫好也叫座；本次則透過全新的拋光倒角陶瓷製程，因此讓全數44.25毫米的陶瓷表殼更立體、深邃，部分雙層的陶瓷面盤結構並以雷射刷紋修飾，復讓表款近距離欣賞、閱讀時的樂趣大幅提升。

七只「超霸系列月之暗面腕表」分別以黑色陶瓷表殼搭配紅色指針（310.92.44.51.01.001）、白色指針與時標刻度（310.92.44.51.01.002與310.92.44.51.01.004）、全黑色細節（310.92.44.51.01.005與310.92.44.51.01.003），以及灰色陶瓷搭配開放式面盤（310.92.44.50.06.001與310.92.44.50.06.002），可略分為「黑紅」、「黑白」、「黑黑」與「灰灰」四款。

表款分別使用了9908、9900與3869四款同軸擒縱大師天文台認證機芯，其中「黑紅」款特別使用更纖薄的9908手上鍊錶款，帶來更有「手感」的互動體驗。全黑的「黑黑」款Dark Side of the Moon腕表其機芯零件並經PVD黑化處理，正面並配備琺瑯測速儀刻度，以及雷射噴砂工序處理的陶瓷面盤，宛如將黑色實踐到底；「灰灰」款的Grey Side of the Moon則選用灰色陶瓷表殼搭配開放式面盤與3869機芯，像是月球凹凸不平的蝕刻表面，當心神凝聚在表盤的分寸之間時，像是瞬間穿越移動，前（潛）進一場時間與月球的暗面旅程。

「灰灰」款OMEGA超霸系列月之暗面腕表不僅使用灰色陶瓷表殼，手動上鍊3869機芯更以雷射處理呈現月亮凹凸不平的蝕刻表面。圖／OMEGA提供
「灰灰」款OMEGA超霸系列月之暗面腕表不僅使用灰色陶瓷表殼，手動上鍊3869機芯更以雷射處理呈現月亮凹凸不平的蝕刻表面。圖／OMEGA提供
手上鍊、黑色版的9908同軸擒縱大師天文台認證機芯，展現出大面積、開闊的不對稱律動修飾之美。圖／OMEGA提供
手上鍊、黑色版的9908同軸擒縱大師天文台認證機芯，展現出大面積、開闊的不對稱律動修飾之美。圖／OMEGA提供
趣稱為「灰灰」款的OMEGA超霸系列月之暗面腕表，44.25毫米、灰色陶瓷表殼、手動上鍊歐米茄3869灰色版機芯、時間顯時、計時碼表功能，48萬3,000元。圖／OMEGA提供
趣稱為「灰灰」款的OMEGA超霸系列月之暗面腕表，44.25毫米、灰色陶瓷表殼、手動上鍊歐米茄3869灰色版機芯、時間顯時、計時碼表功能，48萬3,000元。圖／OMEGA提供
OMEGA超霸系列月之暗面腕表另有使用9900機芯、但配置了白色指針刻度與細節設計，各別使用橡膠表帶或尼龍表帶，訂價皆為46萬元。圖／OMEGA提供
OMEGA超霸系列月之暗面腕表另有使用9900機芯、但配置了白色指針刻度與細節設計，各別使用橡膠表帶或尼龍表帶，訂價皆為46萬元。圖／OMEGA提供
OMEGA超霸系列月之暗面腕表共有黑紅、黑黑、灰灰、黑白四種細節配置，呈現陰影的多重風貌。圖／OMEGA提供
OMEGA超霸系列月之暗面腕表共有黑紅、黑黑、灰灰、黑白四種細節配置，呈現陰影的多重風貌。圖／OMEGA提供
「黑黑」款OMEGA超霸系列月之暗面腕表，44.25毫米、黑色陶瓷、9900同軸擒縱大師天文台認證自動上鍊機芯、時間顯示與計時碼表功能，搭配像膠表帶，47萬1,000元。圖／OMEGA提供
「黑黑」款OMEGA超霸系列月之暗面腕表，44.25毫米、黑色陶瓷、9900同軸擒縱大師天文台認證自動上鍊機芯、時間顯示與計時碼表功能，搭配像膠表帶，47萬1,000元。圖／OMEGA提供

黑色 腕表

