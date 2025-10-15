灰灰、黑黑、黑白還是黑紅？OMEGA「月之暗面」七連發 將黑實踐到底
陰影的存在，或正凸顯了光線的明亮感受。瑞士鐘表品牌歐米茄（OMEGA）以「月之暗面」為主題發表了全新七只表款、四種面盤設計，不僅全數使用精密與高性能兼備的大師天文台同軸擒縱機芯，更以重新設計的橡膠或尼龍表帶，提昇表款在精密之外的優渥配戴體驗。
曾擁有「登月」歷史的OMEGA Speedmaster超霸登月表在1968年另有一段小故事，彼時太空船「阿波羅號」甫進行人類史上首度載人環繞月球的任務，由於航行月球其中一側時太空船將暫時失去與地球聯繫，太空人Jim Lovell於是留下一句經典的通訊紀錄：「We’ll see you on other side」；不僅象徵人類勇於踏入黑暗、探索未知，更帶來無窮的哲學性聯想。
OMEGA曾在2013年首度發表全黑、陶瓷版本的「月之暗面」超霸登月表，叫好也叫座；本次則透過全新的拋光倒角陶瓷製程，因此讓全數44.25毫米的陶瓷表殼更立體、深邃，部分雙層的陶瓷面盤結構並以雷射刷紋修飾，復讓表款近距離欣賞、閱讀時的樂趣大幅提升。
七只「超霸系列月之暗面腕表」分別以黑色陶瓷表殼搭配紅色指針（310.92.44.51.01.001）、白色指針與時標刻度（310.92.44.51.01.002與310.92.44.51.01.004）、全黑色細節（310.92.44.51.01.005與310.92.44.51.01.003），以及灰色陶瓷搭配開放式面盤（310.92.44.50.06.001與310.92.44.50.06.002），可略分為「黑紅」、「黑白」、「黑黑」與「灰灰」四款。
表款分別使用了9908、9900與3869四款同軸擒縱大師天文台認證機芯，其中「黑紅」款特別使用更纖薄的9908手上鍊錶款，帶來更有「手感」的互動體驗。全黑的「黑黑」款Dark Side of the Moon腕表其機芯零件並經PVD黑化處理，正面並配備琺瑯測速儀刻度，以及雷射噴砂工序處理的陶瓷面盤，宛如將黑色實踐到底；「灰灰」款的Grey Side of the Moon則選用灰色陶瓷表殼搭配開放式面盤與3869機芯，像是月球凹凸不平的蝕刻表面，當心神凝聚在表盤的分寸之間時，像是瞬間穿越移動，前（潛）進一場時間與月球的暗面旅程。
