日本虎牌攜手東京名店「淺草宿六」 打造日本板前飯糰快閃廚房

繼去年邀請「京都蛋包飯之神」來台掀起熱潮後，日本虎牌今年再度推出跨海美味企劃，特別邀請東京最古老的手作飯糰專門店「おにぎり淺草宿六」（Onigiri Asakusa Yadoroku）第3代料理長三浦洋介來台，舉辦限時7天的「日本板前飯糰快閃廚房」活動，讓台灣民眾近距離體驗日本職人對米飯與飯糰的極致講究。

創立於1954年的「おにぎり淺草宿六」被譽為東京飯糰始祖店，不僅是全球唯一入選《米其林指南》的飯糰專門店，更連續多年榮獲必比登推薦。這次海外首度快閃，三浦主廚除帶來東京店內定番口味，也特別研發台灣限定新風味，並全程使用「日本米·食味分析鑑定協會國際競賽」指定機種、虎牌頂級「雙重壓力IH炊飯電子鍋JPC-G型」，以精準火候煮出最甜美飽滿的米飯。

日本虎牌台灣總經理作本裕基表示：「一顆飯糰，不只是午餐選項，而是我們想傳遞的日常幸福感。希望透過這次合作，讓大家重新認識白飯的原始美味，也看見日本職人對於米飯的執著與真心。」

三浦主廚分享，宿六飯糰之所以能成為東京代表性美食，關鍵在於對「平凡食材的極致講究」。他指出，美味的飯糰不在奢華配料，而是每一個細節的累積。宿六選用新潟越光米，香氣濃郁、入口甘甜且口感彈性十足；洗米時以輕柔手法保留米糠香，使層次更立體。海苔則採稀有的東京灣產品種，風味濃厚且帶有天然海潮氣息，與職人手作配料如自家鮪魚美乃滋、和歌山梅干、佃煮小蝦相得益彰。

「手感」更是靈魂所在。三浦主廚強調，捏飯糰如同壽司師傅握壽司，力道須拿捏得當，既要保留飯粒間的空氣感，又不能鬆散。看似簡單每個角只能握一下成型，實則是多年經驗與手感的累積。

此外，他特別讚賞日本虎牌「雙重壓力IH炊飯電子鍋JPC-G型」的表現。「平常在店內使用傳統土鍋煮飯，需反覆調整火候，而這款鍋能精準控溫，只需一鍵就能煮出完美口感。」三浦主廚也分享煮飯的美味秘訣，洗米後泡水30分鐘，再放入冷藏30分鐘後再炊煮。日本虎牌雙重壓力IH炊飯電子鍋JPC-G型以遠赤9層熱封土鍋塗層、可變雙重壓力與剛火熱對流技術，可讓米粒由內而外充分膨脹、釋放自然甘甜，完美重現職人手煮風味。