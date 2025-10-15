政大書城花蓮店歷15年撐不下去了 11月25日熄燈

快訊

中央社／ 花蓮15日電
政大書城花蓮店座落在花蓮高商斜對面街口的大樓3樓。聯合報系資料照
花蓮開業15年的政大書城花蓮店今天公告，11月25日結束營業；業者說，花蓮這幾年歷經多次天災，消費者流失，營業額衰退逾5成，「撐不下去了！」原址由連鎖文具店擴大營業。

政大書城花蓮店座落在花蓮高級商業職業學校的對面街口，商圈有連鎖文具店、多家連鎖速食店等，堪稱花蓮市熱鬧商圈。

政大書城經理李信賢今天接受中央社記者電訪表示，15年前進駐花蓮時，在地老字號「瓊林書局」受影響選擇退出市場，如今輪到政大書城退場，這是時代趨勢、市場經營環境的演變；現在全台僅剩台南店，因先前水災受災，11月底也會進行整修，將以新面貌重開張，相關時間屆時會公告。

李信賢說，這麼多年來感謝許多民眾關心、支持，看到學生主顧畢業、就業仍會來書城買書，但「不敵大環境改變、時代變遷衝擊」；他說，會好好善後，留下空間將由「九乘九文具」店接手，擴大營業。

政大書城於1993年在國立政治大學校內圖書部創立首間校內門市，後來於台北師範大學商圈開設分店，店名仍沿用「政大書城」，2010年撤出台北，轉往花蓮、台南展店。

花蓮 政大

花蓮開業15年的政大書城花蓮店今天公告，11月25日結束營業；業者說，花蓮這幾年歷經多次天災，消費者流失，營業額衰退逾5...

