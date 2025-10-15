聽新聞
最時髦的專業運動聯名！LOEWE × ON從帽T到球鞋全身都帥到不行
LOEWE與瑞士著名運動服飾品牌On持續合作，2025秋冬系列以第一款雙方攜手合作設計的運動鞋Cloudsolo為焦點，同時，聯名的功能服飾也迎來更豐富的選擇，當中包括備受期待的全新無縫運動內衣。LOEWE x On最新系列將自10月15日起可搶先於官網登記預購，並於1月16日起於專門店及loewe.com全面上市。
LOEWE與On攜手設計的新作Cloudsolo運動鞋，薈萃西班牙奢華時尚與瑞士工程技術，細節融合雙方最有代表性的設計元素，是第一個在鞋跟位置只有一個CloudTec® Cloud緩震結構的運動鞋款，中底則以HelionTM超級泡沫及專利Speedboard構成，輕巧舒適緩震效果絕佳。鞋面為On研製的功能型半透明織網，配LOEWE標誌石卵形鞋帶扣及可調節彈性鞋帶，鞋側點綴LOEWE x On聯名標誌。Cloudsolo備有綠松石色、橙色、青檸綠色及多個中性色調以供選擇；另一款備受歡迎的Cloudtilt也有新色登場，保留高性能織網鞋面、橡膠保護鞋頭以及有品牌標誌的鞋跟環等特色細節，提供全新丹寧灰及丹寧藍款。
同樣結合兩大品牌的專才技術，2025秋冬服裝系列以充滿活力的方式呼應都市生活節奏。植絨連帽風衣的靈感源自LOEWE時裝系列的奢華觸感，還有工裝褲及必備外套款式、運動內衣、T恤、緊身褲及功能型短褲等，足以應付任何突如其來的天氣變化，多個款式點綴兩個品牌共同研發的全新條紋。
形象廣告大膽的視覺效果將藝術與運動融為一體，表達穿梭於城市空間的矯健身影。此系列是由美國攝影師Ryan McGinley操刀，星級舞團MazelFreten擔綱演出，於西班牙特內里費島University of La Laguna藝術學院拍攝。
