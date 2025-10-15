全台年銷量破9億包泡麵 愛買搶上億商機推「泡麵大賞」

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

根據世界泡麵協會（WINA）統計顯示，台灣2024年泡麵年銷售量高達 9.3億包，位居全球第17名，且已連續兩年突破9億包，遠百（2903）旗下愛買量販看準市場熱潮，即日起推出 「泡麵大賞」，一次集結數十款人氣與新品泡麵，提高買氣。

根據世界泡麵協會銷售數據顯示，台灣2024年總銷售9.3億包泡麵，等於一天販售包數約254萬包，代表仍是國人生活中不可或缺的美食，愛買量販看準國人對泡麵的高需求，即日起至10月28日推出 「泡麵大賞」，一口氣上架數十款泡麵新品，並拓展至 湯泡飯系列，滿足「麵食控」與「米飯控」的雙重味蕾需求，讓消費者一次嚐遍多元風味，此次 韓國超人氣品牌Pulmuone 紅蟹風味炒碼麵、八道奶油起司辣雞鐵板炒麵、KORENO可蕾諾湯麵、韓國CJ乾拌麵、三養火辣雞肉鐵板炒麵等多款品牌新品上市。另外，東南亞風味MR.HOO米麵線、米大師的台式紅蔥肉燥湯泡飯都全台分店上市，喜愛韓式泡麵的朋友千萬不要錯過。

愛買量販也同步公布近30天泡麵熱銷排行榜，統計顯示 統一（1216）、維力、味味A、科學麵 依舊穩居銷售主力，經典品牌人氣不墜。另外，台酒泡麵系列雖未進入前五名榜單，但銷售表現前十名仍相當亮眼，深受消費者青睞。為回饋泡麵愛好者，特別推出優惠活動，凡購買台酒泡麵系列滿299元即可現折25元，此外，同步推出 Happy Go會員回饋活動，即日起憑200點Happy Go點數即可兌換100元愛買現金券，讓消費者在嚐鮮同時也能輕鬆省荷包。

