米其林必比登蔬食餐廳祥和蔬食 首推冷凍蘿蔔糕

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
松露蘿蔔糕選用義大利中部Norcia產區的頂級黑松露，搭配新鮮牛肝菌菇製作而成的全素松露醬。 圖／祥和蔬食
松露蘿蔔糕選用義大利中部Norcia產區的頂級黑松露，搭配新鮮牛肝菌菇製作而成的全素松露醬。 圖／祥和蔬食

連續八年獲得台北米其林必比登推薦的蔬食餐廳「祥和蔬食」，近日推出全新冷凍蘿蔔糕系列產品碧玉蘿蔔糕、松露蘿蔔糕與香酥蘿蔔糕，延續品牌一貫的高品質與創新精神，將傳統小吃化為蔬食饗宴新亮點。

祥和蔬食自2005年創立以來，堅持選用在地天然食材，並以川式料理手法顛覆大眾對素食的刻板印象。祥和蔬食表示，這次推出冷凍蘿蔔糕，就是看準單身商機及個人經濟，小包裝方便實用及存取，兩百元起的親民價格，也讓上班族容易下手。

祥和蔬食表示，此次新發表的冷凍蘿蔔糕系列，延續祥和對食材與工藝的一貫堅持，無論蒸煮或煎烤，都能表現出完美的風味。包括全素的碧玉蘿蔔糕，嚴選台灣在地新鮮白蘿蔔，天然清甜風味與細緻口感，搭配屏東農產優質在來米，細緻水磨成米漿。不添加修飾澱粉與食品添加物，而是透過主廚的黃金比例配方，輔以古法手工製作，使糕體口感綿密紮實，保留最完整的米香與蘿蔔的清甜，呈現最純粹的滋味。

另外一款全素的松露蘿蔔糕，則是選用義大利中部Norcia產區的頂級黑松露，搭配新鮮牛肝菌菇製作而成的全素松露醬。香氣濃郁獨特、細膩滑順，均勻融合其中，每一口都散發高雅馥郁香氣，完美提升蘿蔔糕的層次與風味。奶蛋素的消費者，可以選擇酥香蘿蔔糕，這是祥和主廚研發獨門素食香酥底料，經由碎切研磨、混拌爆香、大火油收等繁雜工序製作而成，與店內經典熱銷菜飯系出同門，輔以蘿蔔糕外酥內嫩口感，濃郁卻不膩口，口味獨特。

祥和蔬食進一步指出，希望透過這次新品蘿蔔糕系列的推出，讓更多人感受到蔬食料理的多樣性與美味，並持續推動健康、永續的飲食文化。即日起至11月16日前，登入「祥和蔬食」官方網站訂購，可參加優惠活動。

酥香蘿蔔糕是祥和主廚研發獨門素食香酥底料，經由碎切研磨、混拌爆香、大火油收繁雜工序製作而成，與店內經典熱銷菜飯系出同門。圖／祥和蔬食
酥香蘿蔔糕是祥和主廚研發獨門素食香酥底料，經由碎切研磨、混拌爆香、大火油收繁雜工序製作而成，與店內經典熱銷菜飯系出同門。圖／祥和蔬食
祥和蔬食近日推出全新冷凍蘿蔔糕系列產品碧玉蘿蔔糕、松露蘿蔔糕與香酥蘿蔔糕。圖／祥和蔬食
祥和蔬食近日推出全新冷凍蘿蔔糕系列產品碧玉蘿蔔糕、松露蘿蔔糕與香酥蘿蔔糕。圖／祥和蔬食

