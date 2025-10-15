快訊

翻轉布丁掀瘋搶潮 網友：焦糖味果凍「沒有到甜死人」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
「統一布丁」推出限量翻轉布丁，成為話題。圖／7-ELEVEN提供
「統一布丁」推出限量翻轉布丁，成為話題。圖／7-ELEVEN提供

統一布丁」推出限量翻轉布丁，引起搶購，成為話題。有搶購到的網友分享，不算惡搞，「還滿好吃的」，意外的是咖啡凍的口感，「黑色是焦糖味果凍，但黃色不是布丁的味道」。

「統一布丁」將經典統一布丁翻轉變成上層焦糖風味凍、下層布丁風味醬，自13日起於7-ELEVEN全台門市獨家限量販售，售價18元，11月2日前還享有加購小布丁25元組合優惠價，數量有限售完為止。

「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」臉書社團有匿名成員分享，是咖啡凍的口感，「是甜的沒錯，也沒有到甜死人，可以嚐鮮的商品」，不算惡搞，還滿好吃的，黑色是焦糖味果凍，「但不是原本布丁的焦糖味」，黃色也不是布丁的味道。

其他網友表示，「突然覺得如果黑色部分是咖啡口味我應該會想買，不然焦糖好甜啊」、「黑色部分就是要吃它原本的口感啊」、「我也覺得好吃呀」、「買不到」、「不愛甜的人應該一顆都吃不完。應該都是買來拍照發圖的」、「網友是叫你變成丁布不是變成果凍欸」、「應該在愚人節的時候推出才幽默」、「充滿情緒價值的龜苓膏」。

「統一布丁」推出限量翻轉布丁，成為話題。圖／7-ELEVEN提供
「統一布丁」推出限量翻轉布丁，成為話題。圖／7-ELEVEN提供

統一布丁 甜點

